LIVE Italia-Turchia, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: prosegue la caccia alla semifinale!

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING DALLE 13.00

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del decimo incontro del round robin dei Mondiali di curling femminile 2024 tra Italia e Turchia. Le azzurre torneranno sul ghiaccio di Sydney (Canada) dopo aver affrontato in mattinata la Norvegia. Due sfide fondamentali per raggiungere la qualificazione ai playoff con due match di anticipo e continuare a sognare la semifinale diretta.

Stefania Constantini e compagne occupano la seconda posizione nel girone unico da 13 squadre con 7 vittorie ed una sconfitta. Italia che insegue soltanto il Canada, al comando con 8 vittorie e nessun KO. Peraltro le padrone di casa sono già certe di un posto ai playoff, ma non si distrarranno per opzionare anche l’approdo in semifinale. Soltanto le prime due classificate del round robin staccheranno il pass per il penultimo atto del torneo, mentre per coloro che chiuderanno dal terzo al sesto posto vi sarà l’accesso ad uno spareggio che somiglia tanto ad un quarto di finale.

Dopo le preziose vittorie colte ieri contro Corea del Sud e Danimarca, il calendario delle azzurre si ammorbidisce. Guai però ad abbassare la guardia in uno sport che spesso ci regala sorprese come la vittoria della Scozia ai danni della Svizzera. Constantini, Zardini Lacedelli, Romei e Mathis dovranno continuare ad offrire il curling deciso e privo di sbavature giocato finora.

La sfida dei Mondiali di curling femminile 2024 tra Italia e Turchia inizierà alle 23.00. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre sarà possibile seguire lo streaming su The Curling Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!