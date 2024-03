LIVE Italia-Venezuela, Amichevole calcio in DIRETTA: Spalletti prova la difesa a 3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Venezuela, Amichevole calcio in DIRETTA, Chiesa e Pellegrini dietro la punta.

La squadra nazionale guidata da Luciano Spalletti è pronta a scendere nuovamente in campo. Recentemente, gli azzurri hanno preso il volo verso gli Stati Uniti per disputare due incontri amichevoli, con il primo impegno previsto contro il Venezuela oggi 21 marzo alle 22:00 (ora italiana), presso lo Chase Stadium di Fort Lauderdale. Questa occasione rappresenta per l’Italia un’importante fase di preparazione in vista dei futuri campionati europei, che avranno inizio il 14 giugno in Germania, dove la nostra squadra nazionale cercherà di difendere il titolo di campione in carica.

Per quanto riguarda la sfida Italia-Venezuela, Luciano Spalletti, il commissario tecnico degli azzurri, sta valutando di modificare la formazione da una difesa a quattro a un più articolato 3-4-2-1. In attacco, Retegui sembra avere la meglio su Lucca e Raspadori per il ruolo di centravanti, mentre Chiesa e Pellegrini sono i candidati principali per supportarlo dalle retrovie. A centrocampo, è probabile vedere Barella e Jorginho, con Locatelli e Frattesi pronti come alternative, mentre sulle fasce dovrebbero agire Di Lorenzo e Dimarco. In difesa, Bastoni ha il posto assicurato, ma Buongiorno, Mancini, Scalvini e Darmian si contendono le altre due posizioni. Tra i pali, Donnarumma è il prescelto.

Data: 21/03/2024

Orario: 22.00

Probabili formazioni

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct: Spalletti.

Venezuela (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. Ct: Batista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Venezuela, Amichevole calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 22.00. Buon divertimento!