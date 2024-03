LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: altra avversaria rognosa verso i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per il nono incontro del round robin dei Mondiali di curling femminile 2024. Rassegna iridata fino a questo momento da incorniciare per l’Italia, che sta battendo record su record e sta viaggiando spedita verso le semifinali.

Stefania Constantini e compagne hanno ingranato ben 7 vittorie nei primi 8 match disputati, risultato senza precedenti nella storia dei Mondiali per l’Italia. Le azzurre occupano la seconda posizione in classifica, alle spalle sol del Canada, unica formazione al momento imbattuta, l’obiettivo diventa quello di chiudere nelle prime due posizioni e strappare il pass diretto per le semifinali, senza la necessità di passare day play-off. La Norvegia è al momento attardata in classifica e l’ottava posizione attuale, frutto di 3 vittorie e 5 sconfitte, lascerebbe la formazione nordica al di fuori della lotta per le medaglie. Le azzurre torneranno sul ghiaccio in serata per la sfida contro la Turchia, una doppia vittoria significherebbe mettere una grossa ipoteca sulle semifinali. L’obiettivo per Constantini e compagne sarà quello di migliorare il quinto posto ottenuto lo scorso anno, quando si arresero alla Svezia ai Play-Off.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per il nono incontro del round robin dei Mondiali di curling 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 13:00!