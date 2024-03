LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva in volata dopo il dominio di Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro di Catalogna 2024, breve corsa a tappe spagnola molto dura con tanto dislivello.

Quarta tappa che partirà da Sort per arrivare a Lleida: 169,2 km con un dislivello di poco più di 1300 metri. Soprattutto nella prima parte non ci saranno difficoltà altimetriche, ma solo una lenta e inesorabile discesa fino alle pendici dell’unico GPM del giorno, il Port d’Ager di seconda categoria (3,9 km al 6,7%). Successivamente la discesa e un tratto pianeggiante costante fino al traguardo finale di Lleida: sarà probabilmente l’unica chance per i velocisti in tutta la settimana.

Dopo il dominio di Tadej Pogacar nelle ultime due frazioni, gli sprinter proveranno a trovare gloria in questa tappa. I velocisti più accreditati presenti sono Bryan Coquard e Marijn van den Berg che potrebbero giocarsi il successo. Occhio anche al belga Arne Marit, già secondo in una tappa alla Volta Valenciana in questo inizio di stagione. Vedremo se farà la volata Ethan Hayter.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro di Catalogna 2024. Aggiornamenti a partire dalle 14.00. Buon divertimento!