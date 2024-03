LIVE Settimana Coppi&Bartali, tappa di oggi in DIRETTA: Ulissi difende la leadership a Riccione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024. Frazione di 134.5 km che partirà da Riccione per concludersi sempre nel comune della Riviera Romagnola dopo diverse salite che fiaccheranno la resistenza dei pochissimi sprinter puri che fanno parte del gruppo della storica corsa italiana.

Si comincerà subito a fare sul serio con la scalata al Colle San Marco, punto più alto della corsa con i suoi 1006 metri di altitudine. Dopo la lunga discesa si susseguiranno in rapida serie le salite di San Leo, Montemaggio e San Marino, momento in cui la tappa sconfinerà nella Repubblica del Titano. Rientrati in territorio emiliano-romagnolo, i corridori affronteranno due strappi prima di piombare in discesa verso Riccione.

Altra frazione con pochissima pianura che strizza l’occhio ai corridori da semiclassica. Diego Ulissi proverà dunque a difendere la leadership della classifica generale ed a concedere il bis di tappa. Favoriti insieme all’alfiere dell’UAE Team Emirates il giovane Davide De Pretto (Team Jayco Alula), il belga Silvayn Moniquet (Lotto Dstny) e gli olandesi Milan Vader (Team Visma-Lease a Bike) e Koen Bouwmann (Team Visma-Lease a Bike).

La terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali inizierà alle 12.10. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre sarà possibile seguire lo streaming sul canale youtube Ciclismolive. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della frazione.