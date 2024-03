Sport in tv oggi (domenica 31 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una Pasqua ricca di sport e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 31 marzo: in programma il tennis con la finale di Jannik Sinner a Miami, gli sport invernali con i Mondiali di curling, il volley con le semifinali di SuperLega, il volley femminile con i quarti di finale di Serie A1, il rugby femminile con Irlanda-Italia del Sei Nazioni, il ciclismo con il Giro delle Fiandre, e molto altro.

Il numero 2 del mondo è l’obiettivo di Jannik Sinner, seconda testa di serie dei Miami Open 2024 di tennis, nella finale del tabellone di singolare maschile, prevista non prima delle ore 21.00, contro il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 11 del seeding. L’incontro sarà preceduto dalla finale di doppio femminile che vedrà opposte le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands alla canadese Gabriela Dabrowski ed alla neozelandese Erin Routliffe.

La Nazionale italiana di rugby femminile torna in campo per il Sei Nazioni: nella seconda giornata le azzurre giocheranno in trasferta, alla RDS Arena di Dublino, contro l’Irlanda padrona di casa a partire dalle ore 16.00 italiane. Il capo allenatore dell’Italia, Nanni Raineri, si affida ancora alla capitana azzurra Sofia Stefan, che festeggerà l’ottantaquattresima presenza in azzurro.

05.00 Golf, DP World Tour: Hero Indian Open, 4° giro – 08.30 Sky Sport Action, Sky Go, Now

09.00 Curling, Mondiali: round robin, Italia-Repubblica Ceca – The Curling Channel

10.20 Ciclismo, Giro delle Fiandre – Rai Sport HD poi dalle 15.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.30 Hockey su ghiaccio femminile, Mondiale Divisione I Gruppo B: Italia-Gran Bretagna – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

13.40 Ciclismo femminile, Giro delle Fiandre – 14.50 eurosport.it, discovery+, 16.45 Eurosport 1 HD, DAZN

16.00 Judo, Grand Slam Antalya: terza giornata – Rai Sport HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

16.00 Rugby, Sei Nazioni: Irlanda-Italia – Sky Sport Max, Sky Go, Now

16.00 Tennis, Challenger 125 Napoli: finale, Nardi-Herbert – SuperTennis, SuperTenniX

16.20 Golf, PGA Tour: Houston Open, 4° giro – 19.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Milano – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, VBTV

17.10 Golf, Champions Tour: The Galleri Classic, 3° giro – 20.30 eurosport.it, discovery+

18.00 Volley, SuperLega: Trentino-Monza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.30 Tennis, WTA 1000 Miami: finale doppio femminile, Kenin/Mattek-Sands – Dabrowski/Routliffe – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

19.00 Curling, Mondiali: round robin, Italia-Scozia – The Curling Channel

19.00 Volley, SuperLega: Perugia – Milano – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Roma-Conegliano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

21.00 (non prima) Tennis, ATP Masters 1000: finale singolare, Sinner – Dimitrov – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

21.30 Surf, World League Championship Tour: Bells Beach, 7a giornata – eurosport.it, discovery+

19.00 TennisMania Speciale Miami Open con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv