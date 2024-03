LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA: le azzurre sognano il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2024. Dopo un avvio difficile le azzurre sono subito chiamate alla reazione in un match già decisivo per il terzo posto finale, risultato che consentirebbe la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Avvio di torneo decisamente complesso per l’Italia che, contro l’imbattibile Inghilterra, si è dovuta arrendere con lo score pesante di 0-48. L’Irlanda a sua volta si è dovuta inchinare al cospetto della Francia (17-38). Inghilterra e Francia sono squadre fuori portata, l’Italia fa la corsa per il terzo posto finale con Irlanda, Galles e Scozia, questo risultato garantirebbe la presenza ai prossimi Mondiali, in quanto inglesi e francesi, sulla carta destinate ad occupare le prime due posizioni al termine del torneo, sono già qualificate. Nel Sei Nazioni della passata stagione le azzurre collezionarono la migliore prestazione della competizione proprio contro l’Iralnda, ottenendo l’unica vittoria. Sono 22 i precedenti ufficiali tra queste due formazioni con l’Irlanda avanti 19-3.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA: Vittoria Ostuni Minuzzi, Aura Muzzo, Beatrice Rigoni, Emma Stevanin, Alyssa D’Incà, Veronica Madia, Sofia Stefan, Ilaria Arrighetti, Francesca Sgorbini, Sara Tounesi, Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Sara Seye, Vittoria Vecchini e Silvia Turani.

IRLANDA: Linda Djougang, Neve Jones, Christy Haney, Dorothy Wall, Sam Monaghan, Grace Moore, Aoife Wafer, Brittany Hogan, Aoibheann Reilly, Dannah O’Brien, Beibhinn Parsons, Enya Breen, Eve Higgins, Katie Corrigan, Lauren Delany.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, meta dopo meta, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:00!