LIVE Trento-Monza, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-1 della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Trento-Monza, gara-1 delle semifinali Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Pasqua ricca di pallavolo nel massimo campionato italiano, che una volta archiviati i quarti propone l’ultimo passo prima della serie che effettivamente assegnerà il Tricolore.

I ragazzi di Fabio Soli vogliono assolutamente confermare il titolo vinto l’anno scorso. I dolomitici stanno disputando una buonissima stagione, anche se ancora senza nessun trofeo in bacheca. Trento ha disputato una regular season quasi perfetta, si è qualificata per la Finale di Champions dopo un percorso esaltante, ma ha toppato sia Supercoppa sia Coppa Italia. E’ ancora dolorosa la sconfitta in semifinale arrivata a Bologna nella coppa nazionale, proprio per mano degli avversari di questa sera. Michieletto e compagni nel primo turno di playoff hanno dominato 3-0 contro Modena, soffrendo solo nella partita in trasferta. In cabina di regia, in attesa del ritorno di Sbertoli, agirà ancora un Acquarone sempre più a suo agio, e in generale a tutta la squadra l’ultima settimana di pausa ha permesso di ricaricare al meglio le batterie.

La Mint Vero Volley Monza è arrivata a questo punto dopo una battaglia campale contro Civitanova. La squadra di Massimo Eccheli era partita fortissima, poi però si era fatta rimontare sul 2-2 nella serie e si è giocata tutto in trasferta. Nel mercoledì passato che ha visto concretizzarsi le sorprese i brianzoli sono stati impeccabili, e si sono qualificati con merito a queste semifinali. Risultato storico per la compagine lombarda, che però non arriva per caso. Già nella stagione regolare Monza ha fatto faville, è arrivata in finale di Challenge Cup, finale di Coppa Italia, ottenendo due risultati di assoluto prestigio anche se è mancato sempre l’ultimo passo. Sulla carta Trento è nettamente favorita per la serie globale, ma in sfida secca, in gara uno e con l’entusiasmo alle stelle niente è scontato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-Monza, gara-1 delle semifinali Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Inizio del match fissato alle 18.00, in perfetto ordine cronologico dopo pranzo pasquale e l’arrivo del Giro delle Fiandre. Buon divertimento e buona pallavolo a tutti!