LIVE Giro delle Fiandre 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Bettiol

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro delle Fiandre 2024! Iniziano le grandi classiche del Nord, la Ronde avvierà la grande stagione delle corse di un giorno piene di spettacolo ed emozioni, con oltre 270 chilometri in cui ci sarà vera e propria battaglia.

Una prima parte di ‘riscaldamento, con due tratti in pavè al massimo nei primi 100 chilometri, poi il primo passaggio sull‘Oude Kwaremont apre definitivamente la corsa: 17 muri totali, 7 tratti in pavé complessivi con la doppietta Oude Kwaremont-Pateberg nel finale che potrebbe decidere definitivamente la corsa.

Non ci sarà uno dei protagonisti principali delle Classiche, quel Wout Van Aert caduto pesantemente durante l’Attraverso le Fiandre e rischiando uno stop anche discretamente lungo. Così, con l’assenza anche di Tadej Pogacar, il favorito principale è Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck); per il campione del mondo gli avversari potrebbero essere Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) o quel Matteo Jorgenson che prenderà le redini della Visma | Lease a Bike dopo l’infortunio di Van Aert. Per l’Italia le speranze sono affidate perlopiù ad Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), apparso tra i più brillanti mercoledì scorso prima dei crampi che lo hanno frenato.

La gara maschile del Giro delle Fiandre partirà alle ore 10.20 da Anversa: OA Sport seguirà la gara sin dalle ore 10.00 per non perdersi nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!