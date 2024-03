LIVE Giro delle Fiandre femminile 2024 in DIRETTA: Longo Borghini sogna la stoccata. Aggiornamenti dalle 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle fasi decisive del Giro delle Fiandre femminile 2024. Prosegue senza sosta la stagione delle classiche primaverili del nord Europa con lo storico appuntamento belga che promette spettacolo tra le big del panorama ciclistico internazionale.

163 i km da percorrere con 7 tratti di pavè e ben 12 muri. Ci sarà battaglia nel finale con l’accoppiata Oude Kwaremont-Pateberg ideale trampolino di lancio per l’azione decisiva. Lotte Kopecky va a caccia della personale tripletta con indosso la maglia di campionessa del mondo. Non mancherà la concorrenza, con l’olandese Marianne Vos in forma smagliante dopo il successo dell’Attraverso le Fiandre. Katarzyna Niewadoma è sicuramente tra le favorite, con Demi Vollering principale alternativa a Kopecky in casa Team SD Worx.

Diverse infine le italiane che potranno ben figurare. Una su tutte Elisa Longo Borghini, capitana unica della Lidl-Trek che vuole migliore il terzo posto della passata edizione. Cercheranno di farsi trovare pronte anche Vittoria Guazzini e Silvia Persico, quest’ultima protagonista fino a pochi km dall’arrivo del Giro delle Fiandre 2023.

Il Giro delle Fiandre femminile 2024 inizierà alle 13.40. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto a partire dalle 15.00.