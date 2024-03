LIVE Perugia-Milano, Superlega volley 2024 in DIRETTA: inizia la serie della semifinale scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Perugia-Milano, sfida valevole per gara-1 valevole per le semifinali della Superlega 2023-2024 di volley. Inizia la serie per il penultimo atto del play-off Scudetto. La Sir Susa Vim, forte del fattore pubblico, cercherà immediatamente di portarsi in vantaggio nel complessivo, ma occhio alla Powervolley, reduce da una super impresa a Piacenza nella sfida decisiva dei quarti di finale.

Nelle partite da dentro o fuori, Perugia ha dato il meglio di sé in questa stagione, conquistando la bellezza di tre trofei (Supercoppa Italiana, Mondiale per Club, Coppa Italia). Senza le fatiche delle coppe europee, gli umbri hanno potuto concentrarsi esclusivamente sul percorso in campionato. Nella stagione regolare, i ragazzi di Angelo Lorenzetti si sono piazzati al secondo posto alle spalle della Itas Trentino, eliminando poi ai quarti Verona con un secco 3-0 nel complessivo per passare il turno ed entrare tra le migliori quattro.

Dall’altra parte della rete ci sarà Milano. I meneghini sono riusciti a dare una sterzata nelle ultime settimane a una stagione che poteva risultare piuttosto anonima. A parte l’exploit in Coppa Italia, dove Milano ha conquistato la semifinale, i ragazzi di Roberto Piazza non avevano brillato, chiudendo la stagione regolare in sesta posizione e uscendo agli ottavi di finale in CEV Cup. La clamorosa impresa di Piacenza, dove la Powervolley ha ottenuto una vittoria per 3-0 in gara-5, ha consegnato la semifinale scudetto ai lombardi, traguardo inaspettato ad inizio stagione.

OA Sport vi offre la diretta testuale di Perugia-Milano, sfida valevole per gara-1 valevole per le semifinali della Superlega 2023-2024 di volley, il cui via è programmato al PalaEvangelisti di Perugia alle ore 19.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!