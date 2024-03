Sinner-Dimitrov oggi in tv, orario Finale ATP Miami 2024: programma, dove vederla, streaming

Trovare il numero 2 del mondo nell’uovo di Pasqua: è questo l’obiettivo di Jannik Sinner, seconda testa di serie dei Miami Open 2024 di tennis. L’azzurro giocherà la finale del tabellone di singolare maschile oggi, domenica 31 marzo, nel secondo match dalle ore 18.30, non prima delle ore 21.00, contro il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 11 del seeding.

L’incontro si giocherà sullo Stadium e sarà preceduto dalla finale di doppio femminile che vedrà opposte le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands alla canadese Gabriela Dabrowski ed alla neozelandese Erin Routliffe. Quello odierno sarà il quarto confronto tra i due: Sinner al momento è in vantaggio per 2-1 nei tre precedenti contro Dimitrov.

La diretta tv della finale del torneo ATP Masters 1000 Miami 2024 di tennis tra l’azzurro Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024

Domenica 31 marzo – Stadium

Dalle ore 18.30 italiane

Sofia Kenin (USA)/Bethanie Mattek-Sands (USA) (Alt) – Gabriela Dabrowski (Canada)/Erin Routliffe (Nuova Zelanda) (2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 2) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 11) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

