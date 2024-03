Sci alpino, il nuovo programma a Kvitfjell: un recupero al posto della discesa! Orari, tv, streaming

Niente da fare per le ragazze della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, impegnate in questo fine-settimana a Kvitfjell (Norvegia). Una specie di maledizione la si potrebbe definire, perché dopo le cancellazioni che c’erano state in Val di Fassa (due superG), anche sulle nevi scandinava si stanno avendo problemi con il meteo e oggi, come ieri, a causa della scarsa visibilità e della perturbazione nevosa e piovosa non si è potuto competere.

Da regolamento ci sono delle ripercussioni. Secondo le norme FIS, la discesa domani non si potrà affrontare dal momento che non è stato svolto alcun training che potesse consentire alle atlete di studiare le linee sulla pista. In passato si era optato per un piano alternativo: prova al sabato mattina e discesa al pomeriggio. Una cosa che non sarà attuabile.

Gli organizzatori, infatti, ha deciso di rivoluzionare lo schedule e di svolgere domani e domenica due supergiganti, in moda da recuperare uno dei due che non si erano potuti tenere sul La Volata. Una decisione che può alimentare delle perplessità, tuttavia in casa Italia affrontare le due specialità citate potrebbe dare la chance a Federica Brignone e a Marta Bassino di fare la differenza.

Il fine-settimana della Coppa del Mondo di sci alpino a Kvitfjell (Norvegia) godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due gare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO KVITFJELL 2024

Sabato 2 marzo

Ore 11.00 superG femminile (recupero Val di Fassa) – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD.

Domenica 3 marzo

Ore 11.00 superG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO KVITFJELL: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Eurosport1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport