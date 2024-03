Biathlon, Mondiali Youth Otepaa 2024: l’Italia centra l’argento nella staffetta femminile!

Si chiudono con una medaglia d’argento per l’Italia i Mondiali youth 2024 di biathlon, disputati ad Otepaa, in Estonia: dopo i bronzi di Carlotta Gautero nella 9 km mass start 60 femminile e di Michele Carollo, Davide Cola e Nicola Giordano nella staffetta 3×7.5 km maschile, arriva infatti il secondo posto di Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet e Carlotta Gautero nella staffetta 3×6 km femminile.

L’oro va alla Norvegia (7 ricariche utilizzate) di Agathe Brathagen, Anna Torjussen e Silje Berg-Knutsen, prime in 1:01’42″2, davanti all’Italia di Fabiola Miraglio Mellano (2 ricariche a terra e 2 in piedi), Nayeli Mariotti Cavagnet (1 ricarica a terra ed 1 in piedi) e Carlotta Gautero (nessuna ricarica utilizzata), seconde a 6″0.

La medaglia di bronzo viene conquistata dalla Repubblica Ceca (8 ricariche utilizzate) di Agata Moskvova, Ilona Plechacova ed Heda Mikolasova, terze a 42″6, che bruciano in volata la Francia (1 giro di penalità più 8 ricariche utilizzate), quarta a 42″7.