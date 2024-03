Sci alpino, cambia l’orario della prova a Kvitfjell. Discesa a forte rischio: regolamento chiaro…

A Kvitfjell il meteo non concede tregue: nevica ancora e, dopo la cancellazione della prima prova di ieri, quella odierna, rimasta l’unica prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino prevista sulla pista norvegese, è stata spostata dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Gli organizzatori inoltre hanno abbassato la partenza, provandole tutte per far disputare la prova cronometrata, necessaria per la disputa della gara. Il programma infatti prevede domani, sabato 2 marzo alle ore 11.00 la discesa femminile, ma per far disputare la gara occorre che si sia svolta almeno una prova.

Già in passato, seppur raramente, si è verificata una situazione del genere ed allora una soluzione potrebbe essere quella di far disputare domani sia la prova cronometrata che la gara. Il fine settimana si chiuderà il giorno seguente, domenica 3 marzo, con il superG femminile delle ore 11.00.