Salto con gli sci: Norvegia vincente in una gara a squadre di livello a Lahti, sul podio Austria e Germania

Va alla Norvegia la gara a squadre del sabato di Lahti. E, in vista del Raw Air, questa è una buona notizia per tutte le parti in causa, anche in virtù dei 25 punti abbondanti rifilati all’Austria. Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal e Marius Lindvik portano a casa la vittoria con un ben più che convincente 935.2, mentre Daniel Tschofenig, Stephan Embacher, Jan Hoerl e Stefan Kraft devono accontentarsi di quota 909.5.

Deve accontentarsi del gradino più basso del podio la Germania, comunque una spanna sopra tutte le altre inseguitrici con 883.2 punti e la presenza di Pius Paschke, Stephan Leyhe, Philipp Raimund ed Andreas Wellinger. Quarta a 845.6 la Polonia di Piotr Zyla, Maciej Kot, Kamil Stoch e Aleksander Zniszczol; preceduto il Giappone che, con 824.7, è davvero poco fortunato anche in virtù del brutto terzo salto della prima serie di Junshiro Kobayashi, che impedisce al fratello Ryoyu, a Ren Nikaido e a un immortale Noriaki Kasai di fare di più.

Completano il novero delle prime otto la Finlandia (816.4, Kasperi Valto, Eetu Nousiainen, Antti Aalto e Niko Kytosaho), la Slovenia (789.9, Domen Prevc, Zak Mogel, Peter Prevc e un totalmente incolore Lovro Kos) e gli USA (738.1, Erik Belshaw, Andrew Urlaub, Casey Larson, Tate Frantz).

Restano fuori dalla seconda serie la Svizzera, che aveva schierato Killian Peier, Felix Trunz, Yanick Wasser e Gregor Deschwanden, e il Kazakistan, con Ilya Mizernykh, Sergey Tkachenko, Svyatoslav Nazarenko e Danil Vassilyev. Da rimarcare come il vento abbia inizialmente condizionato, per vie trasversali, le prime fasi della gara, per poi stabilizzarsi.