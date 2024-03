Marco Odermatt rischia di non vincere! Solo terzo nella prima manche ad Aspen, ancora ottimo De Aliprandini

Colpo di scena nella prima manche del secondo gigante di Aspen. In vetta alla classifica non c’è Marco Odermatt, che rischia di interrompere la sua striscia di vittorie consecutive. Lo svizzero sarà chiamato alla rimonta nella seconda manche, visto che ha concluso al terzo posto dietro al norvegese Alexander Steen Olsen, leader a metà gara, ed al connazionale Loic Meillard.

Una prestazione eccezionale quella di Steen Olsen, che ha fatto la differenza soprattutto nell’ultimo tratto. Adesso per il norvegese ci sarà il dubbio sul reggere la pressione, visto che anche ieri, dopo che aveva terminato secondo a metà gara, ha sbagliato tanto, finendo al settimo posto.

Alle spalle di Steen Olsen c’è la coppia svizzera. Loic Meillard conferma di trovarsi benissimo sul pendio di Aspen e chiude secondo a soli 9 centesimi dalla vetta. Terza piazza per Marco Odermatt, che ha commesso troppe sbavature soprattutto nella parte alta, chiudendo a 32 centesimi dalla testa della classifica.

Quarto posto per lo sloveno Zan Kranjec (+0.39) davanti al norvegese Timon Haugan (+0.60). In sesta posizione c’è Luca de Aliprandini, che ha fatto sognare per tre intermedi, ma l’azzurro ha poi perso oltre sei decimi solo nell’ultimo tratto, chiudendo a 61 centesimi da Steen Olsen.

Settimo il croato Filip Zubcic (+0.67), che ha preceduto i due norvegesi Henrik Kristoffersen (+1.06) ed Atle Lie McGrath (+1.07). Completa la top 10 lo svizzero Thomas Tumler (+1.09). Filippo Della Vite si prende tantissimi rischi, ma alla fine riesce a concludere al dodicesimo posto ad 1.32 dalla testa della classifica.

Un grave errore per Alex Vinatzer, che chiude quattordicesimo a 1.58 dalla vetta. Buona la gara anche di Hannes Zingerle (18°, +1.85) appena davanti a Giovanni Borsotti (20°, +2.03). Eliminati Simon Talacci (36°, +2.89) e Tobias Kastlunger (44°, +3.50).