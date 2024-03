Salto con gli sci: Hoerl spreca, Kos raccoglie e vince a Lahti. Incredibile Kraft, eliminato nella prima serie. Italiani male

Esito per tanti versi clamoroso della prima competizione di scena a Lahti nell’ambito della Coppa del Mondo di salto con gli sci. Innanzitutto, si parte dalla seconda vittoria nel luogo di uno sloveno nella storia: Lovro Kos centra il secondo successo in carriera sul massimo circuito, recuperando dalla quinta posizione nella seconda serie: sono quei 134 metri con 133 punti a spedirlo a quota 262.5, con vento perfetto nel caos della seconda metà di gara.

Momento perfetto sfruttato anche da alcuni altri. Come Andreas Wellinger: per il tedesco non arriva la vittoria, ma un secondo posto a 257.1 che lo rilancia ampiamente sotto molti aspetti, anche vista la perfezione stilistica del secondo salto. Terzo Ryoyu Kobayashi con 254.9: il giapponese fa un mezzo miracolo da stanga 7 e raggiunge quota 64 podi, record per un nipponico. Definitivamente staccato, in breve, il mito di Noriaki Kasai.

In condizioni tanto variabili per Marius Lindvik diventa impossibile tenersi la vetta presa dopo i 128.5 metri e 132.5 punti della serie d’apertura: con 121.5 e 119 è quarto alla fine con 251.5. Chi si mangia le mani è Jan Hoerl, che arriva a 136 metri nella seconda serie e parrebbe vincere la gara, se non fosse che tocca con il sedere sulla neve e si ritrova a perdere tutti i punti necessari. Risultato: 251 e quinta posizione.

Un’ottima seconda performance permette al norvegese Johann Andre Forfang di salire dal 16° al 6° posto a 249.8, precedendo l’austriaco Daniel Tschofenig (249.4), il polacco Aleksander Znisczol (242.4), l’altro norge Kristoffer Eriksen Sundal (241.4) e l’ulteriore austriaco Stefan Embacher (240.7).

Male gli italiani, una rarità in questa stagione: sia Alex Insam che Giovanni Bresadola escono nella prima serie con 105.1 e 104.6 punti (34° e 35°). Fuori in qualificazione Andrea Campregher, 51° con 76.2. Il colpo al contrario a sorpresa, però, è di Stefan Kraft che, tradito anche dal vento trasversale, sbaglia totalmente il salto della serie d’apertura e viene clamorosamente eliminato da 49° con 75.8.