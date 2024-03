Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi (10 marzo): orari, tv, programma, altimetria

La Parigi-Nizza si concluderà quest’oggi. Arriva il momento dell’ultima frazione della Corsa del Sole, con partenza ed arrivo a Nizza: come visto ampiamente nelle ultime stagioni, quest’ottava tappa non sarà una passerella, ma un percorso nervoso in cui i pretendenti al trono della generale potranno giocarsi le loro ultime cartucce.

PERCORSO

Pochi chilometri, solo 109,3, ma c’è tanta salita su cui fare la differenza. La bagarre inizia dopo il chilometro 14 con la Cote de Levens (6,1 km al 4,9%), che inaugura il saliscendi di giornata. Arrivano in fila altri due seconda categoria, Côte de Châteauneuf (5,4 km al 4,6%) e Côte de Berre-les-Alpes (6,3 km al 6%), poi arrivano le salita più dure. Cote de Peille (6,5 km al 6,9% al chiometro 68, la rampa del Col d’Eze con punte al 13% che assegnerà secondi d’abbuono e il Col des Quatre Chemins, 3600 metri all’8,8% ma con pendenza massima del 16%. Da lì è tutta discesa fino alla passerella finale.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Frazione nervosa che potrebbe prestarsi a parecchie interpretazioni, ma che potrebbe comunque vedere protagonisti gli uomini di classifica. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) può fare la differenza su questi percorsi molto mossi, mentre le pendenze delle ultime due salite potrebbero venire incontro a Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale). Ma potrebbe esserci anche spazio per qualche attaccante a caccia di soddisfazioni, vedi Ruben Guerreiro (Movistar) o Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step).

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2024

10 marzo: Nizza-Nizza (109,3 km)

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 14.40-15.00

PARIGI-NIZZA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 13.05, RaiSport dalle 14.20

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN dalle 13.05, RaiPlay dalle 14.20

Diretta testuale: OA Sport