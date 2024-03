Galles-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2024: su che canale vederla, orario, programma, streaming

Si chiude oggi il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e a far calare il sipario questo pomeriggio, a Cardiff, saranno i padroni di casa del Galles e la Francia. I Bleus sono virtualmente ancora in corsa per il titolo, anche se le chance sono pochissime, mentre il Galles deve vincere per non rischiare di veder scappare via tutte le avversarie.

Con il ko irlandese, dunque, tutto è ancora da decidere. L’Irlanda ha 16 punti, l’Inghilterra 12 e la Scozia 11. Segue l’Italia a 7, mentre la Francia ha 6 punti. Vincendo con bonus a Cardiff raggiungerebbe la Scozia a quota 11 punti. L’ultimo turno prevede Irlanda-Scozia e Francia-Inghilterra. Una combinazione di risultati potrebbe portare Francia e Scozia a pari punti con l’Irlanda, anche se servono vittorie nette dei Bleus per ribaltare i pronostici.

Il Galles non ha più nulla da chiedere al torneo e con 3 punti all’attivo ha la Francia lontana 3 punti e l’Italia 4 nella corsa a evitare l’ultimo posto. Con Galles-Italia in programma tra una settimana i britannici vogliono battere la Francia per poi giocarsi tutto con gli azzurri nell’ultimo turno e, magari, tifare Inghilterra per evitare l’ultima piazza.

Il calcio d’inizio a Cardiff verrà dato alle ore 16:00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

Ore 16:00 Galles-Francia – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW