Paolini-Kalinskaya oggi in tv, WTA Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Oggi, domenica 10 marzo, Jasmine Paolini affronterà la russa Anna Kalinskaya nel match valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells. Sul cemento della California la toscana incrocerà per la terza volta in poche settimane Kalinskaya, ricordando quanto accaduto nei due più immediati precedenti: vittoria della russa negli ottavi di finale degli Australian Open; rivincita dell’azzurra nella Finale del WTA1000 di Dubai.

Non si può certo dubitare, quindi, che le due si conoscano piuttosto bene. Jasmine vuole dare seguito ai grandi risultati dell’ultimo periodo e la partita contro la testa di serie n.21 potrebbe essere uno snodo importante, tenendo conto che nella parte di tabellone dove sono le due giocatrici Elena Rybakina non è più presente, dopo aver annunciato il proprio ritiro dal torneo.

Fondamentale sarà per l’allieva di Renzo Furlan avere un rendimento costante al servizio, per avere sempre l’iniziativa e poter giocare con i piedi dentro il campo. La palla di Paolini viaggia e giocare d’anticipo può essere la strada per mettere in difficoltà la rivale.

La partita tra Jasmine Paolini e la russa Anna Kalinskaya, valida per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205) o da Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-KALINSKAYA WTA INDIAN WELLS 2024

Domenica 10 marzo

STADIUM 2 – Inizio ore 20.00 italiane

F. Tiafoe (18) vs S. Tsitsipas (11)

Non prima delle 22.00 italiane

A. Kalinskaya (21) vs J. Paolini (13)

A. Kerber vs V. Kurdermetova (17)

Non prima delle 03.00 italiane di lunedì 11 marzo

A. Zverev (6) VS T. Griekspoor (27)

Non prima delle 05.00 italiane di lunedì 11 marzo

B. Haddad Maia (12) vs A. Pavlyuchenkova (22)

PROGRAMMA PAOLINI-KALINSKAYA WTA INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport