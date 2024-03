MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race 9 marzo: programma GP Qatar 2024, tv streaming, guida Sky e TV8

L’attesa è finita. Finalmente le chiacchiere finiscono e oggi è il grande giorno dell’inizio del Motomondiale 2024. La prima tappa del lungo calendario è il GP del Qatar, in scena sul tracciato del Lusail da oggi a domenica 10 marzo, su cui sono stati fatti anche gli ultimi test ufficiali.

I favori del pronostico ricadono sul detentore del titolo Francesco Bagnaia, a caccia del terzo titolo consecutivo. Ma saranno tanti gli avversari che cercheranno di disturbarlo. L’avversario diretto sarà ancora il ducatista Jorge Martin, motivato a riscattarsi dopo la seconda piazza ottenuta lo scorso anno con qualche rimpianto nelle ultime gare.

Attenzione però a Marco Bezzecchi e a Marc Marquez, mina vagante di questo Mondiale. Andrà valutato l’adattamento alla Ducati del Cabroncito dopo la lunga carriera in Honda. Vedremo come si comporteranno le Aprilia di Espargarò e Vinales e la KTM di Brad Binder, con il sudafricano che si tolse delle soddisfazioni nella stagione scorsa.

Il sabato del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro e in diretta qualifica e Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go, mentre su Tv8.it saranno disponibili la diretta delle qualifiche e della Sprint Race. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2024 MOTOMONDIALE

Sabato 9 marzo

Ore 12.40-12.55 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 13.05-13.20 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 17.00 Gara Sprint MotoGP

PROGRAMMA GP QATAR 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky attraverso i canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). In chiaro su TV8 diretta di qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: NOW e Sky Go, tv8.it

Diretta testuale: OA Sport