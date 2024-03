Biathlon, Campionati Italiani 2024: Tommaso Giacomel conquista il titolo nella mass start

Anche per il settore maschile va in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani 2024 di biathlon: nelle mass start delle categorie Assoluti (Senior + Under 22), Giovani ed Aspiranti, i titoli nazionali vanno a Tommaso Giacomel (Nicolò Betemps vince tra gli Under 22), Michele Carollo e Lorenzo Bonino.

Nella categoria Senior affermazione di Tommaso Giacomel (Fiamme Gialle, 2+2+0+2), che supera Nicola Romanin (Esercito, 0+1+0+0) e Didier Bionaz (Esercito, 1+2+1+0), Quarta piazza per Lukas Hofer (Carabinieri), mentre tra gli Under 22 il titolo va a Nicolò Betemps (Fiamme Oro, 0+0+2+1), sesto assoluto, davanti a Fabio Piller Cottrer (Carabinieri, 1+0+2+0) e Thomas Daziano (Fiamme Oro, 0+1+1+0).

Tra i Giovani si impone Michele Carollo (Carabinieri, 0+0+1+1), a precedere Nicola Giordano, secondo, ed Hannes Bacher, terzo. Tra gli Aspiranti, infine, vince Lorenzo Bonino davanti a Julian Huber, secondo, e Jonas Tscholl, terzo.