Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Saalbach: nel 1980 l’ultima perla di Claudia Giordani

Dopo una stagione vorticosa, con 45 gare in calendario previste (ma diverse saltate causa meteo), siamo praticamente arrivati agli sgoccioli. Rimangono infatti solo due settimane di attività per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile, con ancora diversi verdetti da emettere ufficialmente, ma quasi tutte le classifiche ben indirizzate. Cambia il format delle Finali, che si distribuiscono su sue weekend, e si svolgeranno a Saalbach (Austria), come Test Event in vista dei Mondiali dell’anno prossimo.

Si parte con le specialità tecniche, e si torna a gareggiare a livello di gentil sesso su queste nevi per la prima volta dopo 22 anni. La località situata nel Salisburghese non ha grande tradizione nel Circo Bianco, ma ha già ospitato una manifestazione iridata nel lontano 1991. Non ci furono medaglie italiane a livello femminile in quell’occasione, mentre sono tre i podi delle azzurre a queste latitudini nella storia del massimo circuito itinerante: una vittoria, un secondo e un terzo posto.

Due sono le firme di coloro che sono riuscite ad arrivare in top-3 a Saalbach, entrambe pesanti e storiche per lo sci alpino italiano. L’unica vittoria su queste nevi è datata 11 marzo 1980, quando in slalom a vincere fu Claudia Giordani. Una delle sciatrici più iconiche della storia azzurra, la capitana della “Valanga Rosa” che ha riscritto la storia di questo sport in Italia. Per la classe 1995 questa sulle nevi austriache fu l’ultima perla della sua carriera (3 vittorie in Coppa del Mondo), che ha visto l’apice con la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Innsbruck 1976, sempre tra i rapid gates.

Gli altri due podi sono stati centrati da Isolde Kostner nelle discipline veloci, precisamente in discesa e a 7 anni di distanza uno dall’altro. La prima volta fu il 5 marzo 1995, in una gara vinta dall’americana Picabo Street e chiusa in seconda posizione dall’azzurra a pari merito con la russa Warwara Zelenskaja. Sette anni dopo, l’11 gennai 2002, nell’ultimo anno che le donne hanno gareggiato a Saalbach, Kostner fu terza, ma ad appena 15 centesimi dalla vittoria, alle spalle della tedesca Greg Hilde e della svedese Pernilla Wiberg.