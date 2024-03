Sci alpino, tutti i qualificati per le finali di Coppa del Mondo a Saalbach: presenti quindici italiani

La conclusione del fine settimana di gare di Are, in Svezia, ha fatto calare il sipario sulle ultime prove in calendario prima delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 di Saalbach (Austria), riservate ai primi 25 della classifica di ciascuna specialità, al relativo vincitore dei Mondiali junior ed a tutti gli atleti che hanno comunque superato i 500 punti nella graduatoria generale.

Con la disputa delle gare in questione sono definitivi i nomi dei qualificati alle finali di Saalbach: per l’Italia saranno al via delle ultime prove della stagione quindici azzurri, dei quali nove nel settore maschile e sei in quello femminile. Si sarebbero qualificati anche Florian Schieder (discesa maschile) e Sofia Goggia (con possibilità di gareggiare in tutte le specialità), ma entrambi sono infortunati.

Saranno in gara nove uomini, ovvero Alex Vinatzer (gigante e slalom), Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti (gigante), Tommaso Sala (slalom), Guglielmo Bosca, Mattia Casse e Dominik Paris (superG e discesa), e Max Perathoner (superG).

Al cancelletto di partenza ci saranno sei donne, ovvero Federica Brignone e Marta Bassino (con possibilità di gareggiare in tutte le specialità), Martina Peterlini (slalom), Laura Pirovano (superG e discesa), Roberta Melesi (superG) e Nicol Delago (discesa).

QUALIFICATI ALLE FINALI DELLA COPPA DEL MONDO

SETTORE MASCHILE

POSSONO PRENDERE PARTE A TUTTE LE GARE (500+ punti in classifica generale)

ODERMATT Marco SUI

FELLER Manuel AUT

MEILLARD Loic SUI

SARRAZIN Cyprien FRA

KRISTOFFERSEN Henrik NOR

KRIECHMAYR Vincent AUT

GIGANTE MASCHILE (sabato 16 marzo)

1 ODERMATT Marco SUI 900

2 ZUBCIC Filip CRO 370

3 MEILLARD Loic SUI 368

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 350

5 KRANJEC Zan SLO 347

6 STEEN OLSEN Alexander NOR 297

7 TUMLER Thomas SUI 235

8 MCGRATH Atle Lie NOR 222

9 RADAMUS River USA 217

10 FELLER Manuel AUT 211

11 SCHWARZ Marco AUT 210 (infortunato)

12 VINATZER Alex ITA 178

13 SCHMID Alexander GER 168

14 CAVIEZEL Gino SUI 166

15 DE ALIPRANDINI Luca ITA 154

16 VERDU Joan AND 141

17 FAVROT Thibaut FRA 136

18 BRENNSTEINER Stefan AUT 134

19 HAUGAN Timon NOR 131

20 PINTURAULT Alexis FRA 130 (infortunato)

21 HAASER Raphael AUT 114

22 KILDE Aleksander Aamodt NOR 100 (infortunato)

23 MAES Sam BEL 88

24 DELLA VITE Filippo ITA 87

25 BORSOTTI Giovanni ITA 86

SARCHETT Ryder USA (campione del mondo junior)

SLALOM MASCHILE (domenica 17 marzo)

1 FELLER Manuel AUT 635

2 STRASSER Linus GER 466

3 MEILLARD Loic SUI 359

4 NOEL Clement FRA 352

5 HAUGAN Timon NOR 350

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 323

7 YULE Daniel SUI 288

8 RYDING Dave GBR 272

9 ROCHAT Marc SUI 218

10 MCGRATH Atle Lie NOR 215

11 JAKOBSEN Kristoffer SWE 197

12 GSTREIN Fabio AUT 194

13 AMIEZ Steven FRA 183

14 SCHWARZ Marco AUT 180 (infortunato)

15 RASCHNER Dominik AUT 179

16 STROLZ Johannes AUT 157

17 SALA Tommaso ITA 136

18 KOLEGA Samuel CRO 134

19 MATT Michael AUT 129

20 AERNI Luca SUI 120

21 VINATZER Alex ITA 113

22 POPOV Albert BUL 111

23 STEEN OLSEN Alexander NOR 92

24 GINNIS AJ GRE 86

25 HOLZMANN Sebastian GER 86

HAECHLER Lenz AUT (campione del mondo junior)

SUPERG MASCHILE (venerdì 22 marzo)

1 ODERMATT Marco SUI 450

2 KRIECHMAYR Vincent AUT 369

3 HAASER Raphael AUT 251

4 BOSCA Guglielmo ITA 204

5 SARRAZIN Cyprien FRA 174

6 ALLEGRE Nils FRA 171

7 READ Jeffrey CAN 158

8 PARIS Dominik ITA 157

9 ROGENTIN Stefan SUI 144

10 VON ALLMEN Franjo SUI 128

11 BABINSKY Stefan AUT 128

12 CRAWFORD James CAN 126

13 BOISSET Arnaud SUI 123

13 CASSE Mattia ITA 123

15 KILDE Aleksander Aamodt NOR 120 (infortunato)

16 MURISIER Justin SUI 119

17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 118 (infortunato)

18 MEILLARD Loic SUI 116

19 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 98

20 ALEXANDER Cameron CAN 96

21 HEMETSBERGER Daniel AUT 94

22 CAVIEZEL Gino SUI 60

23 GOLDBERG Jared USA 54

24 DANKLMAIER Daniel AUT 53

25 FEURSTEIN Lukas AUT 48

PERATHONER Max ITA (campione del mondo junior)

DISCESA MASCHILE (domenica 24 marzo)

1 ODERMATT Marco SUI 552

2 SARRAZIN Cyprien FRA 510

3 PARIS Dominik ITA 342

4 KRIECHMAYR Vincent AUT 298

5 BENNETT Bryce USA 257

6 HINTERMANN Niels SUI 229

7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 220 (infortunato)

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 208

9 ALEXANDER Cameron CAN 205

10 ALLEGRE Nils FRA 201

11 SCHIEDER Florian ITA 194 (infortunato)

12 CASSE Mattia ITA 185

13 CRAWFORD James CAN 152

14 MURISIER Justin SUI 139

15 BABINSKY Stefan AUT 109

16 ROGENTIN Stefan SUI 104

17 VON ALLMEN Franjo SUI 103

18 MUZATON Maxence FRA 101

19 GIEZENDANNER Blaise FRA 100

20 MONNEY Alexis SUI 99

21 BAILET Matthieu FRA 83

22 HROBAT Miha SLO

23 THEAUX Adrien FRA 79

24 STRIEDINGER Otmar AUT 78

25 LEHTO Elian FIN 73

25 BOSCA Guglielmo ITA 73

HILTBRAND Livio SVI (campione del mondo junior)

SETTORE FEMMINILE

POSSONO PRENDERE PARTE A TUTTE LE GARE (500+ punti in classifica generale)

GUT-BEHRAMI Lara SUI

BRIGNONE Federica ITA

SHIFFRIN Mikaela USA

HECTOR Sara SWE

VLHOVA Petra SVK (infortunata)

GOGGIA Sofia ITA (infortunata)

HUETTER Cornelia AUT

BASSINO Marta ITA

GISIN Michelle SUI

VENIER Stephanie AUT

MOWINCKEL Ragnhild NOR

LJUTIC Zrinka CRO

ROBINSON Alice NZL

DUERR Lena GER

GIGANTE FEMMINILE (domenica 17 marzo)

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 745

2 BRIGNONE Federica ITA 650

3 HECTOR Sara SWE 561

4 SHIFFRIN Mikaela USA 429

5 ROBINSON Alice NZL 412

6 GRENIER Valerie CAN 327 (infortunata)

7 VLHOVA Petra SVK 297 (infortunata)

8 BASSINO Marta ITA 259

9 STJERNESUND Th. NOR 247

10 LJUTIC Zrinka CRO 239

11 GOGGIA Sofia ITA 205 (infortunata)

12 HURT A J USA 202

13 MOLTZAN Paula USA 196

14 MOWINCKEL Ragnhild NOR 185

15 SCHEIB Julia AUT 181

16 DIREZ Clara FRA 169

17 GRITSCH Franziska AUT 161

18 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 157

19 BRUNNER Stephanie AUT 126

20 RAST Camille SUI 106

21 LIENSBERGER Katharina AUT 102

22 GASIENICA-DANI. POL 95

23 COLTURI Lara ALB 91

24 HAASER Ricarda AUT 90

25 BUCIK Ana SLO 85

25 RICHARDSON Britt CAN 85 (campionessa del mondo junior)

SLALOM FEMMINILE (sabato 16 marzo)

1 SHIFFRIN Mikaela USA 730

2 VLHOVA Petra SVK 505 (infortunata)

3 DUERR Lena GER 492

4 GISIN Michelle SUI 392

5 SWENN LARSSON Anna SWE 335

6 LJUTIC Zrinka CRO 321

7 HECTOR Sara SWE 317

8 LIENSBERGER Katharina AUT 285

9 RAST Camille SUI 258

10 MOLTZAN Paula USA 237

11 HUBER Katharina AUT 227

12 NULLMEYER Ali CAN 210

13 MEILLARD Melanie SUI 187

14 POPOVIC Leona CRO 183

15 TRUPPE Katharina AUT 180

16 GALLHUBER Katharina AUT 162

17 GERMANE Dzenifera LAT 127 (campionessa del mondo junior)

18 HOLDENER Wendy SUI 114

18 SLOKAR Andreja SLO 114

20 POGNEAUX Chiara FRA 110

21 DVORNIK Neja SLO 109

22 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 99

23 DUBOVSKA Martina CZE 89

24 PETERLINI Martina ITA 87

25 COLTURI Lara ALB 86

SUPERG FEMMINILE (venerdì 22 marzo)

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 540

2 HUETTER Cornelia AUT 471

3 BRIGNONE Federica ITA 466

4 VENIER Stephanie AUT 330

5 LIE Kajsa Vickhoff NOR 277

6 PUCHNER Mirjam AUT 262

7 GOGGIA Sofia ITA 237 (infortunata)

8 BASSINO Marta ITA 215

9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 215

10 MIRADOLI Romane FRA 193

11 LEDECKA Ester CZE 187

12 WEIDLE Kira GER 181

13 MACUGA Lauren USA 150

14 GISIN Michelle SUI 143

15 ROBINSON Alice NZL 135

16 GAUCHE Laura FRA 132

17 RAEDLER Ariane AUT 125

18 PIROVANO Laura ITA 125

19 MELESI Roberta ITA 98

20 SUTER Corinne SUI 96 (infortunata)

21 HAEHLEN Joana SUI 94

22 FLURY Jasmine SUI 92

23 MUZAFERIJA Elvedina BIH 82

24 AGER Christina AUT 78

25 SUTER Jasmina SUI 70

BLANC Malorie SUI (campionessa del mondo junior)

DISCESA FEMMINILE (sabato 23 marzo)

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 369

2 GOGGIA Sofia ITA 350 (infortunata)

3 VENIER Stephanie AUT 301

4 HUETTER Cornelia AUT 297

5 FLURY Jasmine SUI 275

6 BRIGNONE Federica ITA 252

7 BASSINO Marta ITA 236

8 PUCHNER Mirjam AUT 211

9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 200

10 PIROVANO Laura ITA 194

11 RAEDLER Ariane AUT 185

12 WILES Jacqueline USA 164

13 STUHEC Ilka SLO 162

14 LIE Kajsa Vickhoff NOR 162

15 GAUCHE Laura FRA 161

16 DELAGO Nicol ITA 138

17 NUFER Priska SUI 132

18 WEIDLE Kira GER 131

19 HAEHLEN Joana SUI 125

20 SHIFFRIN Mikaela USA 100

21 AGER Christina AUT 98

22 GISIN Michelle SUI 80

23 MUZAFERIJA Elvedina BIH 69

24 LEDECKA Ester 63

25 GRENIER Valerie CAN 60 (infortunata)

OLIVIER Victoria AUT (campionessa del mondo junior)