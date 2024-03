Sci alpino, gli italiani al via nelle gare tecniche delle Finali di Coppa del Mondo: Brignone e Bassino rinunciano allo slalom

La lunga stagione dello sci alpino sta per volgere al termine, con le Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 in programma a Saalbach (in Austria) da sabato 16 a domenica 24 marzo. Il calendario dell’evento si svilupperà dunque su due weekend, con il primo fine settimana dedicato alle specialità tecniche ed il secondo alle gare di velocità.

Quest’oggi la FISI ha ufficializzato l’elenco degli atleti italiani impegnati questo weekend nella località salisburghese per le prove tecniche, che saranno complessivamente 7. Per quanto riguarda il settore femminile vedremo in azione soltanto Martina Peterlini (qualificata come 24ma della classifica di specialità) in slalom, perché Federica Brignone e Marta Bassino hanno scelto di concentrarsi esclusivamente sul gigante.

Le due polivalenti azzurre, fuori dalla top25 nella graduatoria di slalom speciale, avrebbero infatti avuto comunque il diritto di partecipare alla prova tra i pali stretti potendo contare su oltre 500 punti nella generale. Al maschile l’Italia schiererà in gigante Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, mentre tra i rapid gates gareggeranno Vinatzer e Tommaso Sala.