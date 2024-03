Sci alpino, Brignone vuole un ultimo acuto in gigante. Gut-Behrami pronta alla festa

La Coppa del Mondo di sci alpino è arrivata al suo ultimo atto e da domani cominceranno le finali di Saalbach. Un evento che quest’anno è stato spalmato su due settimane, con un weekend dedicato alle prove tecniche e con quello successivo che vede in programma le gare veloci. Nel settore femminile, dunque, si terrà uno slalom (domani) ed un gigante (domenica).

Sarà con ogni probabilità il weekend di festa di Lara Gut-Behrami, che si appresta a conquistare la sua seconda Coppa del Mondo generale della carriera e anche la coppa di gigante nella giornata di domenica. Il vantaggio dell’elvetica su Federica Brignone è veramente rassicurante, con l’azzurra che è obbligata a vincere per provare a mettere un po’ di pressione alla nativa di Sorengo.

Gut-Behrami, infatti, ha 282 punti di vantaggio sulla valdostana a tre gare a testa dal termine (entrambe non faranno lo slalom) e oltre trecento nei confronti di Mikaela Shiffrin. Nella graduatoria di gigante, invece, la distanza tra l’elvetica e l’azzurra è di 95 punti e, dunque, anche in questo caso il gap è davvero quasi impossibile da colmare.

Nonostante una tale situazione di classifica Brignone ci vuole comunque provare, ma soprattutto la valdostana vuole chiudere al meglio una stagione veramente eccellente. Federica punta ad ottenere la sua sesta vittoria stagionale (sarebbe primato personale) e soprattutto a sfondare il muro dei 1500 punti nella generale. L’azzurra è in fiducia dopo la strabiliante vittoria di Are e vuole regalarsi un’ultima grande soddisfazione in gigante.

Restando in casa Italia fari puntati anche su Marta Bassino, che ha assolutamente l’obiettivo di centrare quel podio che finora le è mancato per tutta la stagione. Questa è l’ultima occasione, ma la nativa di Cuneo arriva in una buona condizione fisica e mentale a queste finali.

Non ci sarà in gigante, invece, Mikaela Shiffrin, che ha deciso che prenderà parte solo allo slalom di sabato proprio come aveva già fatto nello scorso fine settimana ad Are, dove ha colto la vittoria numero 96 della carriera. L’americana è chiaramente la principale favorita nuovamente tra i rapid gates, visto che anche in Svezia la differenza tra lei ed il resto del mondo è stata notevole, soprattutto in assenza della rivale Petra Vlhova.

Uno slalom che vedrà per l’Italia protagonista la sola Martina Peterlini, unica azzurra che è riuscita a qualificarsi per le finali di Saalbach. L’obiettivo è quello di provare a centrare il miglior risultato possibile al termine di una stagione per lo slalom femminile azzurro con più ombre che luci.