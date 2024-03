Sci alpino, startlist slalom femminile Saalbach 2024: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 16 marzo andrà in scena lo slalom femminile di Saalbach, gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si tratta dell’ultima prova stagionale in questa specialità. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30.

Ci si alterna con il gigante maschile, che si disputa nella medesima località. La grande favorita della vigilia sulla pista austriaca è inevitabilmente la statunitense Mikaela Shiffrin, tornata settimana scorsa dopo l’infortunio di Cortina d’Ampezzo e già capace di imporsi tra i rapid gates ad Are.

Le avversarie di riferimento saranno le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson, la tedesca Lena Duerr, l’austriaca Katharina Liensberger, la croata Zrinka Ljutic. Soltanto un’italiana al cancelletto di partenza: Martina Peterlini. Complessivamente ci sono 23 partecipanti, soltanto le migliori 15 andranno a punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist e i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Saalbach. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM SAALBACH

Sabato 16 marzo

Ore 10.30 Slalom femminile a Saalbach, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.30 Slalom femminile a Saalbach, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA SLALOM SAALBACH: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM SAALBACH

1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

2 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

3 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

4 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

8 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

9 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

10 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

11 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

12 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

15 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

16 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

17 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

18 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

19 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

21 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

23 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard