Pagelle slalom femminile Saalbach: Shiffrin infinita, Holtmann brilla, Dvornik che rimonta, sorriso Peterlini

PAGELLE SLALOM FEMMINILE FINALI SAALBACH

Sabato 16 marzo

MIKAELA SHIFFRIN 10: vittoria numero 97 in carriera (152° podio), settima in slalom in questa stagione. Chiude nel migliore dei modi la sua stagione (non correrà le prossime gare) con il 60° successo tra i rapid gates della sua epopea. Nonostante i postumi della caduta di Cortina, gestisce nella prima manche, quindi cambia marcia nel finale della seconda e va a vincere. Come sempre.

MINA FUERST HOLTMANN 8.5: la norvegese è ottima nella seconda manche, recupera 6 posizioni e chiude con un ottimo secondo posto, superata solamente da Mikaela Shiffrin. Se avesse più continuità…

ANNA SWENN LARSSON 6: media voto tra una prima manche impeccabile conclusa al comando e una seconda nella quale ha lasciato 74 centesimi a Mikaela Shiffrin. Si ferma in terza posizione e non può che rammaricarsi per non aver sfruttato la tracciatura della seconda manche.

NEJA DVORNIK 8: un quarto posto di alto profilo per la slovena. Nella seconda manche fa il vuoto, letteralmente, recuperando 17 posizioni e rifilando distacchi abissali a tutte. Si ferma a soli 4 centesimi dal podio. Che beffa!

MARTINA PETERLINI 7: l’azzurra conclude la sua stagione con il sorriso. Dopo aver risalito 9 posizioni nella seconda manche, entra nella top10 (nona) a solo mezzo secondo dal podio. L’iniezione di fiducia in vista della prossima stagione?

ZRINKA LJUTIC 5: ancora una grande occasione sprecata. La croata, terza al termine della prima manche, esce di scena nella seconda con un errore davvero banale. Chiude nel peggiore dei modi una stagione in crescita notevole. Il futuro, comunque, è nelle sue mani.

LENA DUERR 4.5: dopo una prima manche non certo entusiasmante, chiusa in nona posizione, nella seconda crolla nella parte conclusiva e completa l’ultima gara della sua stagione tra i pali stretti in 15a e terzultima posizione.