Sci alpino, Martina Peterlini: “Obiettivo centrato, mi piacerebbe riavvicinarmi al gigante”

Termina in modo positivo la travagliata stagione di Martina Peterlini. L’azzurra ha chiuso in top 10 l’ultimo slalom della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino in scena in Austria, precisamente sulle nevi di Saalbach.

Una buona prestazione per la sciatrice italiana che ha fatto il meglio che poteva nella prima parte di gara con il pettorale numero 22, risalendo la china nella seconda manche raggiungendo addirittura l’ambito piazzamento nelle prime dieci posizioni.

Una volta arrivata in mixed zone, l’atleta ha analizzato la sua prova, ponendo l’accento sui tanti stop che ha dovuto subire nella prima parte dell’anno: “Obiettivo centrato; oggi era importante, forse nella seconda ho sciato bene ma si poteva mollare di più. Quest’anno ho centrato i miei obiettivi, lontani a inizio stagione per le mie condizioni. Passo dopo passo torno a crescere, a fare quello che mi piace senza dolori e a riprendere quello che avevo lasciato“.

E nel futuro non è escluso il ritorno in un’altra disciplina: “Mi piacerebbe riavvicinarmi al gigante, ho avuto tanti infortuni, non è facile riprendere. Ci siamo concentrati quindi sullo slalom. Ma se si ha costanza e disciplina avere due specialità è molto importante”.