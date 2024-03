Nuoto, i tempi limite per Parigi 2024 ai Campionati Italiani di Riccione: gli azzurri già qualificati e chi cerca il pass

Dal 5 al 9 marzo gli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione saranno una tappa importante per andare a definire il quadro dei qualificati alle Olimpiadi di Parigi, dopo aver affrontato i campionati italiani invernali sul finire del 2023 e i Mondiali di Doha 2024, validi in quest’ultimo caso anche per la conquista della carta olimpica delle staffette uomini, donne e miste.

La Federnuoto ha imposto dei limiti cronometrici meno selettivi di quelli previsti nella manifestazione nazionale di fine novembre scorso per consentire ai nuotatori, ancora privi del pass a Cinque Cerchi, di avere una chance e provare a centrare l’obiettivo. Di seguito, i crono previsti dalla FIN, evidenziati per donne con il colore rosso e uomini con il colore azzurro.

ATLETI GIA’ QUALIFICATI PER LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Gregorio Paltrinieri nei 1500 e negli 800 stile libero

Alberto Razzetti nei 200 e nei 400 misti e nei 200 farfalla

Thomas Ceccon nei 100 dorso

Benedetta Pilato nei 100 rana

Alessandro Miressi nei 100 stile libero

Nicolò Martinenghi nei 100 rana

Simona Quadarella nei 1500 e negli 800 stile libero

Manuel Frigo 4×100 stile libero

Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero

Sara Franceschi nei 400 misti

STAFFETTE QUALIFICATE PER LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

4×100 stile libero maschile

4×100 stile libero femminile

4×100 mista mixed

4×200 stile libero femminile

4×200 stile libero maschile

4×100 mista maschile

4×100 mista femminile

ATLETI DI SPICCO ANCORA NON QUALIFICATI PER LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Federico Burdisso nei 200 farfalla

Margherita Panziera nei 200 dorso

Marco De Tullio e Matteo Ciampi nei 400 stile libero

Federico Poggio o Simone Cerasuolo nei 100 rana

Arianna Castiglioni o Martina Carraro nei 100 rana

Francesca Fangio nei 200 rana