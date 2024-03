Calendario Campionati Italiani nuoto 2024: programma 5-9 marzo a Riccione, orari, tv, streaming

Dal 5 al 9 marzo, andranno in scena i Campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. La rassegna nazionale sarà valida per l’assegnazione dei titoli tricolori e anche per la selezione della formazione che prenderà parte alle prossime Olimpiadi di Parigi. Dopo aver affrontato le anomalie di un calendario internazionale che ha previsto i Mondiali nel mese di febbraio, gli Assoluti andranno a definire ulteriormente la compagine al via dei Giochi 2024.

Al via 732 atleti (378 maschi e 354 femmine) in rappresentanza di 180 società, per 1623 presenze gara e 78 staffette. Alcuni dei big che si sono già qualificati per le Olimpiadi non prenderanno parte a questo campionato o si cimenteranno in specialità differenti, al fine di lavorare e di allenarsi in vista di quel che sarà quest’estate con la massima tranquillità.

Ci sarà il ritorno di Thomas Ceccon che, dopo aver saltato i Mondiali per un infortunio alla mano, tornerà a gareggiare e vedremo quale sarà la condizione del veneto, essendo comunque lui già qualificato per la rassegna a Cinque Cerchi nel dorso. Il veneto potrebbe cimentarsi nei 100 stile libero, dando la caccia al tempo limite imposto dalla FIN.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024

Martedì 5 marzo

Sessione mattutina

10:15 UOMINI 50 m Dorso – Eliminatorie

10:23 DONNE 800 m Stile Libero – Serie

10:43 UOMINI 400 m Stile Libero – Eliminatorie

10:48 DONNE 100 m Rana – Eliminatorie

11:08 UOMINI 200 m Farfalla – Eliminatorie

11:24 DONNE 400 m Misti – Eliminatorie

11:42 UOMINI 50 m Stile Libero – Eliminatorie

Sessione serale

17:30 UOMINI 50 m Dorso – Finale Giovani

UOMINI 50 m Dorso – Finale

17:38 DONNE 800 m Stile Libero – Serie

17:50 UOMINI 400 m Stile Libero – Finale Giovani

UOMINI 400 m Stile Libero – Finale

18:08 DONNE 100 m Rana – Finale Giovani

DONNE 100 m Rana – Finale

18:20 UOMINI 200 m Farfalla – Finale Giovani

UOMINI 200 m Farfalla – Finale

18:42 DONNE 400 m Misti – Finale

19:05 UOMINI 50 m Stile Libero – Finale Giovani

UOMINI 50 m Stile Libero – Finale

19:24 DONNE 4x100m Stile Libero – Serie

Mercoledì 6 marzo

Sessione mattutina

10:00 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie

10:10 UOMINI 50 m Farfalla – Eliminatorie

10:20 DONNE 100 m Farfalla – Eliminatorie

10:32 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie

10:47 DONNE 200 m Rana – Eliminatorie

11:14 UOMINI 100 m Rana – Eliminatorie

11:36 DONNE 200 m Stile Libero – Eliminatorie

Sessione serale

17:30 DONNE 50 m Dorso – Finale Giovani

DONNE 50 m Dorso – Finale

17:38 UOMINI 50 m Farfalla – Finale Giovani

UOMINI 50 m Farfalla – Finale

17:46 DONNE 100 m Farfalla – Finale Giovani

DONNE 100 m Farfalla – Finale

18:07 UOMINI 100 m Dorso – Finale Giovani

UOMINI 100 m Dorso – Finale

18:20 DONNE 200 m Rana – Finale Giovani

DONNE 200 m Rana – Finale

18:43 UOMINI 100 m Rana – Finale Giovani

UOMINI 100 m Rana – Finale

18:55 DONNE 200 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 200 m Stile Libero – Finale

19:20 UOMINI 4×200 m Stile Libero – Serie

Giovedì 7 marzo

Sessione mattutina

10:00 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie

10:10 DONNE 200 m Misti – Eliminatorie

10:23 UOMINI 200 m Misti – Eliminatorie

10:35 DONNE 100 m Stile Libero – Eliminatorie

10:50 UOMINI 100 m Stile Libero – Eliminatorie

11:05 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie

Sessione serale

17:30 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie

17:40 DONNE 200 m Misti – Finale Giovani

DONNE 200 m Misti – Finale

17:52 UOMINI 200 m Misti – Finale Giovani

UOMINI 200 m Misti – Finale

18:15 DONNE 100 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 100 m Stile Libero – Finale

18:27 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale Giovani

UOMINI 100 m Stile Libero – Finale

18:48 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie

19:16 UOMINI 4×100 m Misti – Serie

19:38 DONNE 4×100 m Misti – Serie

Venerdì 8 marzo

10:00 UOMINI 100 m Farfalla – Eliminatorie

10:15 DONNE 100 m Dorso – Eliminatorie

10:30 UOMINI 200 m Dorso – Eliminatorie

10:45 DONNE 200 m Farfalla – Eliminatorie

10:58 UOMINI 200 m Rana – Eliminatorie

11:18 DONNE 50 m Stile Libero – Eliminatorie

11:30 UOMINI 200 m Stile Libero – Eliminatorie

Sessione serale

17:30 UOMINI 100 m Farfalla – Finale Giovani

UOMINI 100 m Farfalla – Finale

17:40 DONNE 100 m Dorso – Finale Giovani

DONNE 100 m Dorso – Finale

17:50 UOMINI 200 m Dorso – Finale Giovani

UOMINI 200 m Dorso – Finale

18:14 DONNE 200 m Farfalla – Finale Giovani

DONNE 200 m Farfalla – Finale

18:27 UOMINI 200 m Rana – Finale Giovani

UOMINI 200 m Rana – Finale

18:50 DONNE 50 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 50 m Stile Libero – Finale

18:58 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale Giovani

UOMINI 200 m Stile Libero – Finale

19:25 DONNE 4×200 m Stile Libero – Serie

Sabato 9 marzo

Sessione mattutina

10:00 DONNE 50 m Rana – Eliminatorie

10:10 UOMINI 50 m Rana – Eliminatorie

10:20 DONNE 400 m Stile Libero – Eliminatorie

10:47 UOMINI 400 m Misti – Eliminatorie

11:04 DONNE 200 m Dorso – Eliminatorie

11:20 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie

11:40 DONNE 50 m Farfalla – Eliminatorie

Sessione serale

17:30 DONNE 50 m Rana – Finale Giovani

DONNE 50 m Rana – Finale

17:38 UOMINI 50 m Rana – Finale Giovani

UOMINI 50 m Rana – Finale

17:46 DONNE 400 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 400 m Stile Libero – Finale

18:04 UOMINI 400 m Misti – Finale

18:16 DONNE 200 m Dorso – Finale Giovani

DONNE 200 m Dorso – Finale

18:45 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie

19:05 DONNE 50 m Farfalla – Finale Giovani

DONNE 50 m Farfalla – Finale

19:15 UOMINI 4x100m Stile Libero – Serie

20:00 4x100m Stile Libero – Serie

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport