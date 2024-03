Nuoto, Thomas Ceccon rientra a Riccione. I 100 sl sono un obiettivo concreto

E’ iscritto a tante gare, Thomas Ceccon, ai campionati italiani di Riccione ma il pensiero al momento è solo su una, i 100 stile libero. Ottenuta la qualificazione per i 100 dorso a novembre, il campione veneto ora deve dimostrare di poter valere il secondo slot nella gara individuale più attesa.

Manuel Frigo a Doha aveva colto la qualificazione anche per la gara olimpica ed è lì, in attesa di giudizio ma il messaggio è stato chiaro: si aspettano grandi cose da Thomas Ceccon che questa manifestazione ha avuto il tempo di prepararla, anche se l’infortunio alla mano gli ha tolto qualche giorno di lavoro.

Scendere in vasca per puntare quantomeno alla finale dei 100 stile libero significa avere come obiettivo un 47”7, forse anche qualcosa di meno. Ceccon il frazione di staffetta ogni tanto ha saputo fare meglio e il suo personale al momento è proprio 47”71 che, se rifatto al momento giusto, potrebbe garantirgli di essere protagonista anche nella finale di Parigi.

Thomas Ceccon, dunque, non punta solo ad una medaglia in staffetta che non sarà affatto facile da prendere visto che bisogna tenersi alle spalle una fra Gran Bretagna, Usa e Australia e ora anche la Cina, trionfatrice a Doha, inizia ad essere un fattore. Il suo desiderio è essere protagonista anche nella gara regina e Riccione può essere uno spartitraffico in questo senso: dovesse arrivare un risultato incoraggiante sarebbe una spinta fortissima per vederlo sempre più rivolto anche ai 100 stile.

Il campione veneto è iscritto anche ai 100 farfalla e c’è da pensare che farà anche quella gara ma soprattutto in ottica staffetta mista. E’ vero che nessuno, al momento, ha neppure avvicinato i suoi tempi stratosferici nella frazione a dorso ma se uno tra Michele Lamberti e Lorenzo Mora dovesse salire di colpi in modo importante e i farfallisti (Burdisso e Sansone gli osservati dopo l’addio alle gare di Matteo Rivolta) non dovessero alzare l’asticella si potrebbe pensare ad un ribaltone con la prima frazione affidata ad uno dei dorsisti sopra citati e la frazione a farfalla con protagonista Ceccon. Ci sarà tempo per queste valutazioni ma, nel frattempo, Ceccon vorrà dimostrare prima di tutto a se stesso di poter essere uomo per tutte le stagioni e tutte le gare a Parigi.