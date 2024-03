Nuoto, irrompe Sara Curtis! Record italiano e primato europeo juniores nei 50 sl: c’è il pass olimpico!

Sara Curtis ha piazzato la zampata. Lo si era capito già ieri che la condizione fosse ottima nei 100 stile libero femminili a Riccione. Il 54.31, nuovo record italiano “Cadette”, era stato un segnale e così stamane, nel corso delle batterie della quarta giornata degli Assoluti primaverili di nuoto, è arrivata la conferma di quanto detto nelle heat dei 50 sl donne.

La giovane classe 2006, infatti, ha stampato il nuovo record italiano e stabilito il primato europeo juniores su questa distanza di 24.56, andando a migliorare il record nazionale di Silvia Di Pietro dell’estate 2022 a Roma (24.72). Un incedere in vasca super convincente e sempre in presa, andando a migliorare il proprio personale in maniera sensibile (24.91, il precedente).

Tenuto conto del limite FIN per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi di 24.6, Curtis è riuscita a fare anche meglio, guadagnandosi il diritto a essere ai Giochi di quest’estate. Sicuramente, una grande soddisfazione per lei e chissà se oggi, nel corso della Finale pomeridiana, non sarà in grado di migliorare ulteriormente questo riscontro importante.

Da considerare nell’atto conclusivo anche Costanza Cocconcelli (25.33) e Chiara Tarantino (25.54) che cercheranno di fare meglio nell’atto conclusivo del pomeriggio romagnolo.