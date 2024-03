Nuoto, bis di Luca De Tullio e Sara Franceschi a Riccione. Tarantino e Curtis sugli scudi nei 100 sl

Terza giornata di Finale a Riccione in questi Assoluti primaverili di nuoto. Nel day-3 il via alle danze è stato dato dai ragazzi degli 800 stile libero. Gregorio Paltrinieri non ha preso parte alla competizione, già qualificato per le Olimpiadi di Parigi. Greg, infatti, ha rivolto lo sguardo alle acque libere e al circuito di Coppa del Mondo.

Luca De Tullio ha concesso il bis e, dopo il titolo dei 400 sl, ha preso anche quello delle sedici vasche con un crono però lontano dal tempo-limite per i Giochi (7:42.8), toccando la piastra in 7:49.01 a precedere Ivan Giovannoni (7:53.48) e Davide Marchello (7:54.57). Sarà Franceschi si è confermata la migliore dei misti, aggiudicandosi la prova dei 200 in 2:11.29 davanti ad Anita Gastaldi (2:11.87) e un’ottima Chiara Della Corte, classe 2005, in 2:12.50 (personale precedente di 2:13.60). La toscana ha mancato per circa 0.3 il tempo-limite (2:10.9), ma la presenza alle Olimpiadi ci sarà nei 400 misti. Grande agonismo nella Finale maschile, vinta da Alessandro Tredici in 1:59.94 davanti a Christian Mantegazza (2:00.01) e a Lorenzo Glessi (2:00.90). Una prova orfana del primatista italiano Alberto Razzetti.

Bella gara quella della Finale dei 100 stile libero femminili, vinti da Chiara Tarantino con il suo personale di 54.05, un crono che è il secondo alltime in Italia, a precedere Sara Curtis (54.31, record italiano “Cadette”) e Sofia Morini (54.92). C’erano attese per l’atto conclusivo dei 100 sl uomini, ma i crono non sono stati all’altezza delle aspettative. Ha vinto Alessandro Miressi in 48.37 davanti a Paolo Conte Bonin (48.67) e a Leonardo Deplano (48.70), con un Thomas Ceccon quinto in 48.91, crollato nella seconda vasca dopo un passaggio a 22.92 nei primi 50 metri. Stando a quanto riportato dalla FIN, il tempo siglato da Deplano nelle batterie avrà il valore di pass olimpico individuale (già c’è per la staffetta 4×100 sl), in attesa anche di quanto accadrà nella gara a squadre (4×100 sl) di questo campionato nella giornata di domani.

A chiusura del cerchio delle prove individuali, c’è stato il sigillo di Simona Quadarella nei suoi 1500 stile libero, distanza in cui ha ottenuto il titolo mondiale a Doha, a segno in 15:58.48, davanti a Ginevra Taddeucci (16:11.70) che è andata in cerca del tempo-limite di qualificazione, senza però riuscire a rispettare i parametri. Da segnalare il record italiano del GS Fiamme Oro nella 4×100 mista in 3:33.95: Ceccon ha aperto a dorso in 53.49, Simone Cerasuolo 59.40 a rana, Alessandro Miressi 52.91 a delfino e Paolo Conte Bonin ha chiuso a stile libero in 48.15.