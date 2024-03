LIVE Nardi-Djokovic, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l’azzurro deve giocare libero contro il n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Novak Djokovic e Luca Nardi!

La partita si articolerà non prima delle ore 02:00 di domani, 12 marzo. Prima del serbo e dell’azzurro, giocheranno sul Campo 1 dell’Indian Wells tennis Garden Musetti-Rune (19:00), Raducanu-Sabalenka e Osak-Mertens. Solo in casi di pioggia e/o di partite “fiume” ci saranno dei ritardi sulla tabella di marcia.

L’azzurro sta vivendo una settimana fortunata e proficua, dal momento in cui non doveva neanche prendere parte al tabellone principale e si trova al 3° turno con almeno 50 punti all’attivo. Eliminato da David Goffin all’ultimo turno di qualificazioni, dopo aver eliminato Terence Atmane nel primo match, Nardi è stato ripescato all’ultimo nel tabellone principale addirittura come 4° lucky loser. Entrato al posto di Tomas Martin Etcheverry (30), ha saputo sfruttare al meglio l’occasione datagli dalla sorte, eliminando in 3 set il cinese Zhizhen Zhang, numero 50 del mondo. Il 3° turno rappresenta il miglior risultato di Nardi in un Masters 1000, migliorato il 2° turno di Monte-Carlo 2023, quando si arrese a Musetti per 6-0, 6-0.

Grazie a questo bottino molto significativo, l’azzurro si porta nuovamente a un tiro di schioppo dalla top 100 (n.106 virtuale). Facile dire che, vincesse oggi, sarebbe dentro. Di fronte il 24 volte campione Slam, che ha faticato al 1° turno contro Alexandar Vukic, avendo la meglio “solo” per 6-2, 5-7, 6-3 dopo 2h30′ di lotta. Ricordiamo che l’ultimo match che il serbo aveva giocato era la storica semifinale degli Australian Open persa contro Jannik Sinner. Qui a Indian Wells va a caccia del 6° titolo, ed è possibile che possa incrociare di nuovo l’altoatesino nell’atto finale del torneo. intanto, deve battere il pesarese!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 3° turno di Indian Wells tra Luca Nardi e Novak Djokovic.