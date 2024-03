ATP Indian Wells 2024: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego eliminati in doppio da Granollers e Zeballos

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego escono di scena al secondo turno nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino e il torinese vengono sconfitti dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos: si tratta di una coppia estremamente collaudata, numero 5 del seeding e che quest’oggi mostra il suo valore con un 7-6(0) 6-3. Prossimo ostacolo per loro i belgi Sander Gillé e Joran Vliegen o i francesi (ed eterni) Nicolas Mahut ed Edouard Roger-Vasselin.

La coppia italiana inizia con qualche cosa da aggiustare, se è vero, come lo è, che arrivano due game al deciding point, decisi entrambi da Sonego (un ace e una chiusura a rete su bella prima di Sinner). Sul 2-1 anche i due azzurri hanno la loro chance, sventata però da Granollers. Un ulteriore momento critico sul 4-4 è risolto ancora dal torinese, che trova una valida prima vincente. Anche l’altoatesino, dal canto suo, trova qualche bel punto a rete, ma quando si tratta del tie-break tutto va per il verso sbagliato ai due italiani: Granollers e Zeballos vincono tutti e sette i punti senza lasciarne neppure uno.

Subito chance per il duo azzurro nel game d’apertura del secondo set, ma il risultato è solo Sinner che centra in pieno Sonego (i due ci scherzano su). Anche più elevate le possibilità sul 2-2 0-30, dove però la coppia ispano-argentina fa buona guardia, e in particolare è Zeballos a mettersi in luce. Arrivano sette punti in fila che, sul 2-3, significano tre (più una) palle break, ed è un dritto sbagliato da Sinner a significare 2-4 alla terza chance. Lo spagnolo e l’argentino non hanno più particolari problemi, anche se servono loro tre match point per concludere la contesa.

Nell’ora e 35 minuti di match leggermente più incisivi i due giocatori di lingua castigliana, anche in virtù del 78% di punti vinti con la prima contro il 66% di Sinner e Sonego. Per l’altoatesino, ora, continua il torneo di singolare contro l’USA Ben Shelton, per il torinese appuntamento a Miami.