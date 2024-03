Ranking ATP, Luca Nardi diventa il settimo italiano nella Top-100

L’Italia del tennis sta vivendo un momento magico e l’ultima incredibile impresa dei nostri portacolori l’ha realizzata Luca Nardi. Il ventenne di Pesaro si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, riuscendo a battere in tre set Novak Djokovic. Una prestazione memorabile quella del giovane marchigiano, che con questa vittoria contro il numero uno del mondo diventa il settimo giocatore italiano presente nella Top-100 del ranking.

Con l’incredibile successo odierno, Nardi, infatti, irrompe in maniera perentoria tra i primi cento, portandosi alla posizione numero 95 della classifica mondiale. Una clamorosa impresa quella dell’azzurro, che solamente sei giorni fa usciva all’ultimo turno delle qualificazioni contro David Goffin, venendo poi ripescato come lucky loser direttamente al secondo turno per il ritiro dell’argentino Etcheverry.

Una combinazione incredibile di fattori, con Nardi che prima ha battuto il cinese Zhang e poi quest’oggi ha firmato l’impresa contro contro Novak Djokovic. Un risultato che ovviamente cambia completamente tutta la stagione del marchigiano, che ora si trova in una posizione del ranking che gli permette di essere iscritto direttamente in tabellone negli Slam.

L’Italia ha così sette giocatori nella Top-100, con gli Stati Uniti che guidano questa particolare graduatoria con dodici rappresentanti. Subito dietro la Francia (10), poi Argentina ed Australia, appaiate a quota 8. Il numero di tennisti azzurri tra i primi cento potrebbe aumentare ulteriormente, visto che Fabio Fognini è appena a ridosso, essendo n°102, e poi c’è un Matteo Berrettini che ripartirà dal Challenger di Phoenix per ritornare ai livelli che gli competono.