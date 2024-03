La gag di Luca Nardi: “Ah gioco contro Paul? Non avevo guardato il tabellone…”

Luca Nardi ha firmato nella notte italiana uno degli upset più clamorosi degli ultimi anni, battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic ai sedicesimi di finale del BNP Paribas Open 2024, primo torneo 1000 della stagione per il circuito maschile in corso di svolgimento sul cemento outdoor di Indian Wells (California, Stati Uniti).

Prosegue dunque il rocambolesco percorso del ventenne marchigiano, sconfitto all’ultimo turno delle qualificazioni dal belga David Goffin e ripescato nel tabellone principale direttamente al secondo turno come lucky loser in seguito al forfait della testa di serie argentina Tomás Martín Etcheverry. L’azzurro se la vedrà agli ottavi con lo statunitense Tommy Paul, n.17 ATP reduce da una convincente vittoria per 6-4 6-4 sul mancino francese Ugo Humbert.

Nardi, scioccato per l’inatteso trionfo sul suo idolo Djokovic, si è reso protagonista di un divertente siparietto in conferenza stampa quando un giornalista gli ha chiesto un’opinione su Paul (il suo prossimo avversario): “Per cosa? Ah gioco contro di lui? Davvero? Non lo sapevo, non avevo guardato il tabellone (ride, ndr). Grazie per avermelo detto. Non so cosa dire. Sicuramente preparerò il match con i miei coach e sarà molto difficile, perché sta giocando bene e mi piace il suo stile. Vedremo cosa succederà“.