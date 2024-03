ATP Indian Wells 2024, Lorenzo Musetti fuori al terzo turno contro Holger Rune: non basta un buon secondo set

Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells da Holger Rune con il punteggio di 6-2, 7-6(5) in un’ora e 36 minuti di gioco. L’azzurro non è pervenuto per i primi nove game di match, poi ha giocato un buonissimo secondo set, non sfruttando anche qualche circostanza che gli poteva permettere di trascinare tutto al terzo.

Musetti inizia subito con il piede sbagliato la partita ed emerge la differenza attuale tra questi due giocatori: Rune sta sempre vicino al campo, aggressivo ad imporre il proprio ritmo, l’azzurro è lontano, arranca e non riesce ad arginare l’anticipo e l’impeto del giocatore danese. Arriva quindi subito il break per il giocatore danese con due missili di dritto. Il toscano non entrerà mai veramente in partita nel primo set. annullando anche una palla del doppio break sull’1-4 e cedendo ancora la battuta sul 2-5 con un grave errore di rovescio.

Il secondo set sembra cominciare sullo stesso canovaccio, con Rune che ha subito tre palle break consecutive per salire sul 2-0. Con un moto d’orgoglio Musetti riesce a rimanere dentro il match, con due buone prime e una splendida volée. Il numero 7 del mondo da questo momento in poi perde qualche sicurezza, comincia a sbagliare e offre le prime palle break nel terzo game, riuscendo ad annullarle. Il match è più equilibrato: il carrarino ottiene di più con la prima di servizio e lascia andare maggiormente i colpi. Si arriva al tiebreak dopo uno sviluppo piuttosto equilibrato: l’azzurro ottiene un mini-break di vantaggio con un gran dritto, ma subisce il ritorno dello scandinavo che è nuovamente incisivo e aggressivo. Dal 3-3 succede di tutto: l’italiano gioca uno scambio bellissimo e raccoglie l’errore sullo smash di Rune per andare 5-4 e servizio, ma commette due erroracci di dritto e di fatto consegna il match nelle mani del danese.

La chiave per Rune è stato il grande rendimento al servizio: 82% con la prima e 71% con la seconda, non ha infatti mai perso la battuta in tutto il match. 20 i gratuiti per Lorenzo e soprattutto appena 13 vincenti contro i 26 del suo avversario. Ora Rune troverà il vincente di Fritz-Baez.