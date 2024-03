Quanti soldi ha guadagnato Luca Nardi battendo Djokovic? Montepremi e cifre a Indian Wells

Luca Nardi ha firmato un’autentica impresa al Masters 1000 di Indian Wells, sconfiggendo il numero 1 del mondo al termine di una memorabile partita entrata già di diritto nella storia del tennis tricolore. Il giocatore italiano ha steso Novak Djokovic in tre set sul cemento statunitense, eliminando a sorpresa il 24 volte vincitore di tornei dello Slam. Il 20enne marchigiano si è imposto con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 e si è così qualificato agli ottavi di finale, dove ora incrocerà il padrone di casa Tommy Paul.

Luca Nardi è diventato il tennista con il ranking ATP più basso a battere Novak Djokovic in uno Slam o in un 1000. Tra l’altro lo ha fatto da lucky loser, dopo essere stato ammesso in tabellone direttamente al secondo turno e aver battuto il cinese Zhang. Impresa maiuscola per l’attuale numero 123 della graduatoria internazionale, che grazie a questo sigillo è piombato virtualmente nella top-100. Si tratta di un risultato enorme dal punto di vista tecnico e agonistico, ma che ha anche un importante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Luca Nardi battendo Novak Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells? La qualificazione agli ottavi di finale viene premiata con 101.000 dollari statunitensi (circa 92.300 euro). Il passaggio ai quarti garantisce 185.000 dollari, l’accesso in semifinale viene elargito con 325.000 dollari, il finalista perdente si consola con 585.000 dollari, il vincitore del torneo festeggia con 1,1 milioni di dollari.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO LUCA NARDI BATTENDO DJOKOVIC?

La qualificazione agli ottavi di finale viene premiata con 101.000 dollari statunitensi (circa 92.300 euro).