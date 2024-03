L’impresa di Luca Nardi contro Novak Djokovic ha provocato un autentico scossone al tabellone dell’ATP Masters1000 di Indian Wells (California). Per molti si aprono scenari impensabili alla vigilia. E dire che il cammino del serbo sino alla semifinale appariva in discesa, quasi una formalità…

I PROSSIMI AVVERSARI DI LUCA NARDI

Chi a questo punto ha il dovere di continuare a sognare è Luca Nardi. Il classe 2003 affronterà agli ottavi l’americano Tommy Paul, n.17 del mondo che si esalta quando gioca nei tornei casalinghi. Tuttavia se l’italiano dovesse mettere in campo il medesimo livello di tennis espresso contro il n.1 del mondo, allora la contesa potrebbe rivelarsi equilibrata ed aperta a qualsiasi scenario.

Il vincente di questa partita troverà poi ai quarti di finale uno tra il norvegese Casper Ruud ed il veterano francese Gael Monfils. Insomma, per tutti i tennisti in questione si tratta di un’occasione davvero ghiotta per approdare in semifinale in un Masters1000 e compiere passi da gigante nel ranking ATP.

IL NUOVO FAVORITO DELLA PARTE ALTA

Il vero beneficiario dell’uscita di Novak Djokovic nella parte alta del tabellone sembra però Daniil Medvedev, anche se i prossimi incroci per il russo non saranno semplici: prima il bulgaro Grigor Dimitrov agli ottavi, il cui gioco potrebbe infastidirlo, e soprattutto un eventuale quarto contro il danese Holger Rune, ammesso che il classe 2003 riesca a prevalere sull’idolo locale Taylor Fritz. Ad ogni modo, Medvedev o Rune partirebbero ampiamente favoriti in una semifinale contro Nardi, Paul, Monfils o Ruud. Tutta un’altra cosa rispetto al ritrovarsi di fronte Djokovic…

COSA CAMBIA PER SINNER

L’eliminazione di Novak Djokovic cambia sostanzialmente poco per Jannik Sinner, perché avrebbe potuto ritrovarsi di fronte il serbo solo in finale. Il n.3 del mondo dovrà superare l’ostico scoglio dell’americano Ben Shelton agli ottavi, poi eventualmente uno tra il ceco Jiri Lehecka ed il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti, prima di una possibile semifinale con Carlos Alcaraz che sarebbe senza discussioni il match più atteso del torneo, per tanti motivi. C’è poi il discorso ranking: involontariamente Luca Nardi ha fatto un grande favore a Sinner, perché a questo punto i contorni della prima posizione diventano sempre meno sfocati…