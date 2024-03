Quante posizioni guadagna Luca Nardi nel ranking ATP? Balzo di 28 posti! E se vince ancora…

La favola di Luca Nardi prosegue senza soluzione di continuità. A Indian Wells il classe 2003 marchigiano, coetaneo dello spagnolo Carlos Alcaraz e del danese Holger Rune, ha realizzato l’impresa della vita, sconfiggendo ai sedicesimi il n.1 del mondo Novak Djokovic per 6-4, 3-6, 6-3. E dire che l’italiano era stato eliminato nelle qualificazioni dal belga David Goffin…Poi il forfait dell’argentino Thomas Etcheverry gli ha aperto le porte del tabellone da lucky loser, addirittura al 2° turno. Il resto è storia: prima il successo sul cinese Zhizhen Zhang per 6-3, 3-6, 6-3, poi lo scalpo del n.1 del mondo.

Nardi ha saputo sfruttare la grande occasione che il destino gli ha offerto. Attualmente ha già guadagnato la bellezza di 28 posizioni nel ranking ATP, salendo al n.95 e diventando il settimo italiano tra i top100 dopo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Il sogno, tuttavia, non è finito. Ora il nativo di Pesaro se la vedrà agli ottavi con l’americano Tommy Paul, n.17 del mondo. Sarà un’altra partita durissima, chiaramente da sfavorito e con la difficoltà di metabolizzare mentalmente l’impresa contro Djokovic. Eppure, a questo punto, crederci non è reato. In caso di ulteriore impresa, Nardi si vedrebbe proiettato al n.80 della classifica, proseguendo una scalata furiosa.

Ricordiamo che Luca Nardi non era mai andato oltre la 106ma posizione: il suo best ranking risaliva al 19 febbraio scorso. A questo punto gli scenari cambiano radicalmente, con la possibilità di prendere parte direttamente ai tabelloni principali degli Slam senza dover passare dalle forche caudine delle qualificazioni.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA LUNA NARDI A INDIAN WELLS NEL RANKING ATP

Posizione con l’approdo agli ottavi: 95° con 623 punti (28 posti guadagnati)

Posizione in caso di accesso ai quarti: 80° con 723 punti

Posizione in caso di accesso in semifinale: 59° con 923 punti

Posizione in caso di accesso in finale: 36° con 1173 punti

Posizione in caso di vittoria del torneo: 24° con 1523 punti