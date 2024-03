F1, Sainz scalda la Ferrari: è in vetta nelle equilibrate FP3 a Sakhir

Entrate a far parte dell’album dei ricordi le prove libere 3 del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir le squadre hanno definito gli ultimi assetti in vista del time-attack che andrà in scena dalle 17.00 italiane. Una sessione in cui si è pensato a condensare il lavoro per le qualifiche, valutando inoltre il consumo delle gomme in prospettiva gara, pur in un orario (diurno) significativo fino a un certo punto.

E’ stato lo spagnolo Carlos Sainz a svettare in un turno che ha confermato il grande equilibrio tra le vetture, se si parla di giro con poca benzina nel serbatoio. L’iberico ha ottenuto con la Ferrari il tempo di 1:30.844 a precedere il connazionale Fernando Alonso (Aston Martin) di 0.141 e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) di 0.238. Desta sensazione che il campione del mondo in carica in questo fine-settimana non abbia mai ottenuto il miglior tempo nel corso delle prove libere, ma forse lo farà quando conterà davvero.

In quarta posizione ha terminato l’altro alfiere di Maranello, Charles Leclerc. Il monegasco ha commesso un errore nel primo settore, andando a condizionare il suo tentativo come gomme morbide (+0.270). Vedremo se Leclerc saprà mettere insieme tutti i pezzi del puzzle dalle 0re 17.00 italiane, quando sarà chiamato a fare la differenza.

La top-10 è stata completata dai britannici Lando Norris (McLaren) quinto a 0.294, George Russell (Mercedes) sesto a 0.366, dall’australiano Oscar Piastri (McLaren) a 0.386, dal messicano Sergio Perez (Red Bull) a 0.424, dal tedesco Nico Hulkenberg (Haas) a 0.454 e dal canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 0.572. Una graduatoria che conferma come siano tutti vicini e quanto un’imperfezione nella guida costi caro. E’ il caso di Lewis Hamilton, solo 12° con l’altra Mercedes.

CLASSIFICA FP3 GP BAHRAIN F1 2024

1 Carlos SAINZ Ferrari1:30.824 4

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.141 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.238 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.270 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.294 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.366 4

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.386 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.424 5

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.454 2

10 Lance STROLL Aston Martin+0.572 4

11 Daniel RICCIARDO RB+0.625 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes+0.628 5

13 Yuki TSUNODA RB+0.807 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.847 4

15 Alexander ALBON Williams+1.141 6

16 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.176 6

17 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.272 6

18 Esteban OCON Alpine+1.300 3

19 Logan SARGEANT Williams+1.301 6

20 Pierre GASLY Alpine+1.558 3