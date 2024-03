LIVE F1, GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA: prove libere, a Jeddah Ferrari più vicina alla Red Bull?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Jeddah, piloti e squadre lavoreranno alacremente in cerca della messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara di sabato. Ricordiamo che tutto è stato anticipato di un giorno per non andare a coincidere con l’inizio del Ramadan (10 marzo).

Ci si chiede se la Ferrari sarà più vicina alla Red Bull su questa pista. La Rossa a Sakhir ha fatto vedere cose interessanti sulla percorrenza di curve di media/alta velocità. Un aspetto che potrebbe tornare molto utile su questo layout, fatto di una “infinita” successione di cambi di direzione con le caratteristiche menzionate. Da capire come la scuderia di Maranello lavorerà anche per minimizzare il fastidioso sovrasterzo evidenziatosi in Bahrain.

Resta il fatto che Max Verstappen sarà sempre il riferimento. L’olandese ha iniziato da dove aveva interrotto, dominando letteralmente la prima uscita stagionale e realizzando il primo Grand Chelem del 2024. Vedremo se anche in territorio saudita il tutto si replicherà o meno. Vorrà inserirsi nella lotta anche la Mercedes, magari approfittando degli errori altrui.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 14.30 italiane, mentre la FP2 è prevista dalle 18.00. Buon divertimento!