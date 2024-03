F1, GP Arabia Saudita 2024: numeri, statistiche, curiosità. Jeddah è ancora “terra di nessuno”

La seconda delle ventiquattro riprese da cui è composto il Mondiale di Formula Uno 2024 avrà luogo il 9 marzo. Nell’imminente weekend si correrà difatti il Gran Premio dell’Arabia Saudita, giunto alla sua quarta edizione iridata. La gara si disputerà, come d’abitudine, sul circuito cittadino di Jeddah. Nelle intenzioni degli organizzatori ci si sarebbe già dovuti trasferire altrove, ma così non è stato.

Il piano iniziale prevedeva di usare Jeddah come “testa di ponte” per entrare in calendario, dopodiché il GP avrebbe dovuto traslocare (sin dal 2023) nell’autodromo permanente di Qiddiya. Cionondimeno, di questo impianto ancora non c’è impronta concreta. Dunque la soluzione temporanea sulle coste del Mar Rosso sta diventando viepiù definitiva.

Il tracciato è lunghissimo e velocissimo. Misura più di 6.000 metri e in qualifica si raggiungono medie sul giro superiori ai 250 km/h! Una sorta di mostro, considerando quanto siano ridotte le vie di fuga. Fortunatamente non si sono mai verificati incidenti con brutte conseguenze, nonostante talvolta si siano generate situazioni caotiche.

I NUMERI DEL GP DI ARABIA SAUDITA

Pilota con più vittorie: Nessuno

Lewis Hamilton (2021), Max Verstappen (2022), Sergio Perez (2023) hanno tutti trionfato una volta a testa. Come si può notare, ognuno di loro è attualmente in attività.

Piloti con più pole position: Sergio PEREZ (2)

Il messicano è risultato il più rapido di tutti in qualifica sia nel 2022 che nel 2023, proponendosi come “specialista” di Jeddah. Per la cronaca, nel 2021 la pole position era stata appannaggio di Lewis Hamilton.

Piloti già saliti sul podio di Jeddah.

3 (1-2-0) – VERSTAPPEN Max

1 (1-0-0) – HAMILTON Lewis

1 (1-0-0) – PEREZ Sergio

1 (0-1-0) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos jr.

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

Come si può notare, Max Verstappen è l’unico pilota ad aver ripetuto un piazzamento nelle prime tre posizioni. Anzi, per la verità l’olandese non ha mai mancato l’appuntamento con lo champagne! Nessun altro, invece, ha saputo attestarsi più di una volta nella top-three.

Team con più vittorie: RED BULL (2)

Il Drink Team si è imposto con Max Verstappen (2022) e Sergio Perez (2023).

Team con più pole position: RED BULL (2)

Il Drink Team è stato il più rapido in qualifica sempre con… Sergio Perez (2022, 2023)!

Team in griglia con vittorie a Jeddah.

2 – Red Bull

1 – Mercedes

Team in griglia con pole position a Jeddah.

2 – Red Bull

1 – Mercedes

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 2 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 2 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Max Verstappen, scattato dal 4° posto nel 2022.

– Nessun pilota ha ancora ottenuto risultati di rilievo con due team diversi.