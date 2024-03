Quanti punti ha guadagnato Lisa Vittozzi su Tandrevold? Ribaltone nella sprint, Coppa del Mondo riaperta

Lisa Vittozzi ha vinto di forza la sprint di Canmore, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La fuoriclasse sappadina ha firmato una maiuscola prestazione al poligono, ha coperto i dieci bersagli ed è stata molto rapida nei 7,5 km sugli sci di fondo, meritando il successo con 5.5 secondi di vantaggio sulla francese Lous Jeanmonnot, 8.6 sulla svizzera Lisa Haecki e 19.4 sull’altra transalpina Julia Simon. L’azzurra ha conquistato il terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante (si era imposta nell’individuale di Oestersund a novembre e nell’inseguimento di Ruhpolding a gennaio) e ha riaperto completamente il discorso per la conquista della Sfera di Cristallo generale.

Lisa Vittozzi si era infatti presentata in Canada con un ritardo di 73 punti dalla norvegese Ingrid Tandrevold. Lo svantaggio era ampio a sole tre gare dal termine della stagione, ma la nostra portacolori ha praticamente ricucito lo strappo, visto che la scandinava è letteralmente sprofondata nella gara odierna. La leader della graduatoria ha commesso due errori al tiro e ha chiuso al 17mo posto con un ritardo di 1’01”, vedendosi mangiare quasi tutto il vantaggio dalla nostra portacolori.

Lisa Vittozzi ha infatti incamerato 90 punti con l’affermazione odierna, mentre Ingrid Tandrevold ne ha portati a casa soltanto 24. La 29enne ha così guadagnato 66 punti in un colpo solo e si è portata a -7 dalla norvegese. La Campionessa del Mondo nell’individuale, nonché argento iridato nell’inseguimento e nella mass start, partirà davanti a tutte nell’inseguimento di sabato e ha tutte le carte in regola per operare il sorpasso su Tandrevold. Attenzione però anche alle francesi: Justine Braisaz-Bouchet è a -68 da Vittozzi, Julia Simon a -73, Lou Jeanmonnot a -78. Sarà poi verosimilmente la mass start di domenica a decidere tutto.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON (dopo sprint Canmore)

1. Ingrid Tandrevold (Norvegia) 988

2. Lisa Vittozzi (Italia) 981

3. Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 915

4. Julia Simon (Francia) 908

5. Lou Jeanmonnot (Francia) 903