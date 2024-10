Moto2, Marcos Ramirez precede Gonzalez e Aldeguer nelle PL di Buriram. Arbolino rischia grosso

Marcos Ramirez ha fatto segnare il migliore tempo al termine delle prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato di Buriram le condizioni del meteo sono risultate ideali per i piloti per saggiare le condizioni della pista e il feeling con le rispettive moto (29° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 43° sull’asfalto) con i contendenti al titolo che hanno lavorato soprattutto in ottica gara.

Le cadute non sono mancate, da Albert Arenas a Deniz Oncu, passando per Izan Guevara e Aron Canet ma, oggettivamente, il momento più clamoroso ha riguardato Tony Arbolino. Il nostro portacolori, infatti, è caduto in curva 11 e, essendo il tratto che precede l’ingresso ai box, dopo essere risalito sulla moto ha provato a raggiungere la pit-lane. In quell’istante, però, è arrivato l’olandese Zonta van den Goorbergh (Kalex RW) che inspiegabilmente ha travolto il pilota del team Kalex Elf Marc VDS rischiando davvero di lesionarlo alla gamba sinistra che si è piegata in maniera innaturale a livello della caviglia. Immediata bandiera rossa e turno sospeso per qualche minuto.

Al comando di queste prove libere troviamo lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) in 1:35.897 in un vero e proprio festival spagnolo, con sei connazionali nelle prime 7 posizioni. Secondo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 47 millesimi, quindi terzo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 90. Quarta posizione per il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 94, quinta per l’ennesimo spagnolo Izan Guevara (CF Moto Aspar) a 127 millesimi davanti al connazionale Jeremy Alcoba (Kalex) a 207, quindi settimo Aron Canet (Kalex Fantic) a 248. Ottava posizione per il padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 282, quindi nono il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 316, mentre completa la top10 lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 323.

Chiude in undicesima posizione il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 372 millesimi, davanti allo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) 12° 512, davanti al connazionale Albert Arenas (Kalex Gresini) a 534 e al britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 543. Chiude 16° Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 6453 millesimi, mentre è 23° Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 839. Ricordiamo che è assente per infortunio Celestino Vietti.

Chiuso il primo turno, la classe mediana si concentra sulle pre-qualifiche 1 che scatteranno alle ore 09.05 italiane, le ore 14.05 locali. Ci attende una sessione che ci dirà qualcosa di più chiaro sui valori in pista in una categoria che ci sta regalando un finale di campionato davvero emozionante.