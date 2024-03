Golf: Matteo Manassero debutta in testa all’Hero Indian Open. Con lui Luiten e Nakajima

Primo giro e prima vetta della classifica per Matteo Manassero all’Hero Indian Open 2024. Dopo il successo allo Jonsson Workwear Open 2024, arriva un convincente inizio di torneo a New Delhi. Per lui score di -7 con un eagle (alla buca 8), cinque birdie e un -8 sfiorato alla 18: sarebbe stato record del percorso. Insieme a lui l’olandese Joost Luiten e il giapponese Keita Nakajima.

Alle loro spalle il francese Romain Langasque (che sbaglia tutto alla 18), distante un colpo assieme agli inglesi Sam Bairstow e Jordan Smith. Variegato il gruppo dei settimi a -5: ci sono l’altro transalpino Jeong-weon Ko, gli spagnoli Adrian Otaegui e Angel Hidalgo, l’olandese Daan Huizing, il paraguaiano Fabrizio Zanotti, lo svizzero Joel Girrbach e il tedesco Jannik de Bruyn.

In casa Italia le buone notizie arrivano anche da Lorenzo Scalise, che si inserisce nel gruppo al 22° posto a -3. Buon via anche per Guido Migliozzi, 43° a -1, e per Francesco Laporta, 63° pari con il par.

Sopra il par il resto degli azzurri: in particolare, 80° a +1 Andrea Pavan, mentre c’è il 109° posto a +3 per Filippo Celli ed Edoardo Molinari. Chi incappa davvero in una giornata orribile è Rasmus Højgaard: il danese fa doppio bogey alla 6, quadruplo alla 8 e finisce a +7, addirittura 136°.