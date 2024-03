Golf, gli italiani che ad oggi sarebbero qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024

Si avvicina sempre di più il momento delle decisioni per quanto riguarda il golf alle Olimpiadi. Quello che si vedrà al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, non lontano da Parigi, sarà il terzo torneo olimpico dal ritorno della disciplina nei ranghi a cinque cerchi. Andiamo a sottolineare in particolare la situazione in chiave Italia allo stato attuale delle cose.

Una premessa va fatta: nel golf sono disponibili 4 posti per Paese se i golfisti si trovano nei primi 15 posti, altrimenti si scende a 2. In sostanza, la ristrettissima casistica si applica nella quasi interezza agli Stati Uniti, che possono vantare quattro elementi nei 15 tanto tra gli uomini quanto tra le donne. Tre invece le attuali partecipanti per la Corea del Sud tra le donne. Va rimarcato che, poiché gli States in genere hanno svariate decine di giocatori all’interno dei primi 300 posti del ranking maschile e femminile, questo fa scalare notevolmente i criteri d’ingresso alle Olimpiadi. E qui entra in gioco anche l’Italia.

Il nostro Paese, infatti, ad oggi ha quattro pass a disposizione, equamente divisi e tutti ovviamente ancora da confermare tramite le ultime classifiche disponibili prima della rassegna olimpica. In particolare, per gli uomini si andrà avanti fino alla graduatoria di lunedì 17 giugno (cioè dopo lo US Open), mentre per le donne il termine sarà del 24 giugno (vale a dire dopo il Women’s PGA Championship, anch’esso terzo Major dell’anno). La ragione dello sfasamento è legata alle diverse settimane impiegate dai due tornei: 1-4 agosto per gli uomini, 7-10 per le donne, con l’ormai tradizionale formula del field a 60 senza alcun taglio dopo il secondo giro.

Partendo dal lato maschile, in casa Italia la vittoria al Jonsson Workwear Open ha rimesso Matteo Manassero sulla traccia olimpica, quella stessa che lo vide esordire nel 2016 a Rio (chiuse 27° nell’edizione vinta da Justin Rose). Oltre al veneto, che sta meritando ogni attestato di stima in suo favore in virtù del grande impegno messo nel tornare ad alti livelli, al momento c’è una lotta serratissima tra Francesco Molinari e Guido Migliozzi. Attualmente sarebbe qualificato proprio quest’ultimo, 240° nel ranking mondiale contro il 250° posto del vincitore dell’Open Championship 2018. Si tratta, ad ogni modo, di una lotta molto aperta che potrebbe accendersi nelle prossime settimane, soprattutto quando il DP World Tour farà ritorno in Europa, e coinvolgere diversi altri nostri portacolori.

In campo femminile, invece, vale la pena rimarcare l’ottimo inizio di 2024 di Alessandra Fanali. La ventiquattrenne di Fiuggi si è particolarmente distinta sul Ladies European Tour: secondo posto al Kenya Open che l’ha fatta balzare dal 304° al 218° posto mondiale, poi il 14° a Riyadh, in Arabia Saudita, il 24° a Rabat, in Marocco, e il 33° a Clearwater, Tampa (USA) le hanno consentito di salire fino al 187° posto (ora è al 189°). Occupa invece esattamente il 300° Virginia Elena Carta, che nella sequenza Riyadh-Rabat-Clearwater ha raccolto un taglio mancato, un 30° e un 50° posto. Nel finale di 2023 alla milanese era riuscito un doppio 11° posto a Hong Kong e ancora a Riyadh, utili per uscire da un periodo particolarmente negativo. Le due saranno ora impegnate in Australia, prima nel Nuovo Galles del Sud e poi a Bonville.